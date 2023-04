Nem sajnálják a pénzt az amerikaiak, ha a háborús plakátkampányról van szó

Elképesztő méreteket öltött Magyarországon az amerikai befolyásszerzési hadjárat – írta ma megjelent cikkében az Origó. A portál szerint egyre több a bizonyíték arra, hogy a dollárbaloldal mellett a dollármédiát is a demokrata amerikai kormány pénzeli annak érdekében, hogy kormányt váltsanak Magyarországon és megváltoztassák az ország békepárti politikáját.

Mivel az Egyesült Államok számára jövedelmező üzlet a háború, így az az érdekük, hogy a konfliktus minél tovább elhúzódjon – vonták le a következtetést.

Rámutattak: a háborúpárti plakátkampány mögött is ezek az érdekek húzódnak, a törekvésekhez pedig már gyakorlatilag a teljes baloldal csatlakozott. A budapesti amerikai nagykövetség által pénzelt Nyugati Pályán nevű oldal elképesztő pénzeket költ a háborúpárti kampányra, de még a dollármédia fenntartására is jut elegendő keret – tették hozzá. A cikkből kiderült, hogy az említett oldalon – amelynek elérhetősége a plakátokon is szerepel – 2019 óta 138 millió forintot költöttek el hirdetésekre.

Az egyik plakát. Forrás: Origó

Ennek megfelelően a Facebookon is egyre gyakrabban lehet találkozni a mostanra nyílt háborús propagandára hajazó kommunikációt folytató oldallal.

A Nyugati Pályán nevű Facebook-, valamint Instagram-oldalak leírásából az derül ki, hogy az oldalakat a budapesti amerikai nagykövetség támogatásával a Flow PR (Splendidea Communications Kft.) kommunikációs ügynökség üzemelteti.

A Splendidea Communications Kft. tulajdonosa a Splendidea Corportations Zrt., amelynek korábbi tulajdonosai között olyan nevek bukkannak fel, mint Somogyi Zoltán, a Political Capital alapítója. Az említett cég egyébként egy meglehetősen jól menő vállalkozás, 2021-ben például 297 millió forintos nettó árbevételt ért el, az adózás előtti eredménye pedig 26 millió forint volt. Volt tehát miből támogatni a Nyugati Pályán nevű oldalt. Kiderült ugyanis, hogy a Splendidea több mint 105 millió forintnyi hirdetést intézett.

Az Origó szerint a plakátkampány újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy David Pressman amerikai nagykövetet azért küldte Magyarországra Joe Biden elnök, hogy ellenőrizze és irányítsa a dollárbaloldal tevékenységét és a magyar kormány elleni kampányt.

Pressman ideküldése csak a kezdet

Shea Bradley-Farrell, a The European Conservative szerzője, aki tavaly májusban a CPAC Hungaryn is felszólalt, tökéletesen írta le Pressmant. Szerinte Pressman nyilatkozataiból az derül ki, hogy

szándékosan rosszul jellemzi az emberi jogok, a médiaszabadság és a jogállamiság helyzetét Magyarországon.

Hozzátette, hogy kijelentéseivel megdöbbentő módon sérti a magyar népet és a kormányt. Aláhúzta, hogy hiába beszél arról Pressman, hogy Magyarországon diktatúra van, hazánk parlamentáris rendszerű köztársaság, ahol 2022 áprilisában zsinórban negyedszerre kapott bizalmat Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz vezette pártszövetség.

Pressman Magyarországra küldése az első jele volt annak, hogy fokozódni fog az amerikai nyomás. A washingtoni demokrata vezetésnek ugyanis nem tetszik, hogy a magyarok nem akarnak belesodródni a háborúba és akadályozzák ezzel az amerikai célokat: a háború elnyújtása, a fegyverek és az energiahordozók értékesítése, egyik legnagyobb vetélytársuk, Oroszország diplomáciai, gazdasági és kulturális elszigetelése – írták.

A teljes cikk ITT olvasható el.

Borítókép: David Pressman amerikai nagykövet (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)