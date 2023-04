Megújul és megélénkül Vas vármegye egyik legszebb kistelepülése

A Vas vármegyei faluban, Ostffyasszonyfán 2022 augusztusában elsöprő sikerrel választották polgármesternek Ács Attilát. A fiatal, új vezető fél éves munkája alatt kijelenthető, a település elindult a fejlődés útján, és az elsődleges napi teendők ellátása – mint a közterületek rendben tartása, a közfeladatok teljesítése vagy éppen a veszélyes fák visszametszése – mellett más is megvalósult.

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője és Ács Attila, Ostffyasszonyfa polgármestere. Fotó: MN

Számos fontos – és régóta megvalósításra váró – tervet sikerül önerőből és a helyi közösségek segítségével megvalósítani

– számolt be lapunk megkeresésére Ács Attila, így például végre kialakítanak a településen egy új parkolót, amely az orvosi rendelő, a védőnői szolgálat és az óvoda könnyebb megközelíthetőségét szolgálja. Emellett saját forrásból terveznek útkarbantartásokat elvégezni, új padokat és szemeteseket telepítenek a játszótérre és a ravatalozóhoz. Az óvoda és az iskola környékére pedig forgalomlassító táblákat helyeztek ki. A polgármester hozzátette, sikerült egy pályázatot is elnyerniük tavaly a Magyar falu programban, amelyből a temetőben ez év őszéig elkészül az új járda és a kerítés, emellett parkosításra is sor kerülhet. – Helyi szinten minden apróság komoly súllyal bír, fontos, hogy a településen élők életkörülményeit, biztonságát és kényelmét szolgáljuk – fogalmazott Ács Attila.

A település vezetése a helyi gazdákat is segíti: egy vállalkozóval közösen hosszú idő után rendbe teszik a földutak környezetét, ezzel is segítve a mezőgazdasági szektor problémamentes munkavégzését.

Petőfi Ostffyasszonyfán

Ostffyasszonyfa évszázadok óta kulturálisan is kiemelkedő településnek számít a térségben, ezt a történelmi múltat pedig a falu vezetése szeretné feleleveníteni. Így például különleges programokat szerveznek a Petőfi 200 emlékév keretében is.

Petőfi Sándor ugyanis 1839 nyarán három hónapig vendégeskedett a településen, több ismert versét Ostffyasszonyfán alkotta meg, s itt ismerkedett meg a későbbi híres festővel, Orlai Petrich Somával, akivel szoros barátságot kötött.

– Számos rendezvényt tervezünk idén, amelyek szervesen kapcsolódnak Petőfi Sándorhoz. Programjaink a március 15-i ünnepi műsorral kezdődtek el, de tervezünk családi napot (amelyen Petőfi-verseket fogunk héliumos lufikhoz kötni és szélnek ereszteni) és falunapot is. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy február 24-én a Kossuth rádióban az evangélikus templomunkból szólt a déli harangszó, március 3-án pedig a Petőfi rádió Itt születtem című műsorában egész nap a településünk volt a téma – emelte ki Ács Attila polgármester.

Borítókép: Ostffyasszonyfa madártávlatból. (Fotó: MN)