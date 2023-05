A mesterséges intelligencia kiegyenlítheti a társadalmi különbségeket

Mint fogalmazott: a hallgatók sokféle területről összetevődő csoportokban dolgoznak a projekteken és a mesterséges intelligencia figyeli a választásaikat, melyek alapján megállapítja, hogy mik a gyengéik, illetve az erősségeik. A tanár karmesterként vezényli a csapatot, a diákoknak pedig a végén egy megvalósítható terméket kell alkotni. Az oktatás célját azzal érik el, hogy

a hallgatók tudatosan használják a rendszert, amiben a ChatGPT és a hasonló programok segítenek a tanároknak az anyagok összeállításában és rendszerezésében. A diákok ezeket felhasználva végezhetik a saját projektjeiket, miközben megtanulnak egymással kommunikálni, a problémákat megosztani és megoldani

– részletezte a rektorhelyettes. Mint mondta: ha ez összeáll a gazdász, a mérnöki és az informatikai területen is, akkor le tudnak kódolni vele egy mini-életet.

Szót ejtett arról is, hogy az MI kifejlődésében közvetlenül érintett lesz a munkahelyek 15 százaléka, az emberi készségeknek a fele, továbbá a munkaerő-állomány 80 százaléka is. – Látható az a nyomás, amit az MI alkalmazása kifejt, de felfedezték a benne rejlő rengeteg lehetőséget is, a kérdés azonban az, hogy meg tudják-e oldani a felvetett problémákat – mutatott rá Németh István. Felidézte azt a kutatást, amely szerint a különböző MI-megoldások a formális végzettséget szerző embereket jóval kisebb mértékben tudták termelékenyebbé tenni a munkaerőpiacon, mint az értelmes, de formális oktatáson végig nem menő embereket.

A két csoport a végén nagyon közel tudott egymáshoz kerülni, azaz kiegyenlítődtek a társadalmi különbségek

– vonta le a következtetést a rektorhelyettes.

Setényi János (Forrás: Facebook)

Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója, a beszélgetés házigazdája, egy friss ChatGPT-élményéről is beszámolt, amikor az egyetemről készülő tanulmánykötetének egyik fejezetét íratta meg az eszközzel két perc alatt. Ezután az igazgatónak másfél óráig tartott átírni a ChatGPT által alkotott szöveget, mire az elkészült a megfelelő színvonalon. Következtetésként azt vonta le, hogy a „rabszolgamunkát” az alkalmazás kiiktatta, ő inkább olyan szakácsnak érezte magát, aki kapott egy készételt és ahogy Németh István már korábban utalt rá, csak a finom dolgokat kellett rászórnia. Ezt azzal egészítette ki, hogy

jelenleg négy olyan kínai ChatGPT-szerű eszközt próbálgat, amelyek már tudnak verset írni, zenét szerezni, illetve képet alkotni.

Támogatta a ChatGPT használatának bevezetését az oktatásban, de azt követelte meg a diákjaitól, hogy az eszköz alkotta szövegeket alakítsák át jobb minőségűekké, mert a program által írt „puszta szöveget” nem tartja elfogadhatónak. Kiemelte, emiatt másképp kell értékelni a dolgozatokat, és ami eddig hármas vagy négyes osztályzatot ért, az most csak kettes, jobb érdemjegyet csupán a nagyobb hozzáadott értékű komplexitásokra volna szabad adni.

A mesterséges intelligencia jövőjéről úgy vélekedett, hogy az MI-alapú rendszerek emberibbek lesznek, de soha nem válnak igazi emberekké, ugyanis nem tudnak komplex módon érzelmekkel egybevetve gondolkodni.