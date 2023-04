A mesterséges intelligencia az új digitális Kánaán?

Kísért a Black Mirror

– Kiszámíthatatlan, hogy hosszabb távon milyen eredményeket és következtetéseket lehet levonni a ChatGPT-vel folytatott beszélgetésekből, de a sötét jövőképet festő Black Mirror-sorozat szellemét már most megidézi – jelentette ki Veszelszki Ágnes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető docense. Úgy véli, hogy a sorozatban néhány évvel ezelőtt feltűnt jelenségekről olybá tűnik, hogy valósággá válnak, például amikor egy chatrobot életre kelt, és egy halott barátot helyettesített.

– Egyre többet beszélnek ennek és a hasonló alkalmazásoknak a veszélyeiről, és Olaszországban már be is tiltották, részben szerzői jogi, részben etikai okok miatt, részben pedig azért, mert nem kiszámíthatók a válaszai. A szerzői jogot illetően felmerül a kérdés: kié az adott szöveg? Nem mondhatjuk, hogy a hagyományos szabályok szerint ez plá­gium lenne, mert az azt jelenti, hogy valaki másnak a szövegét átvesszük és a saját nevünk alatt használjuk fel, tesszük közzé.

A ChatGPT ezzel szemben sok-sok mintából, többmilliónyi szöveg felhasználásával alkot egy új szöveget, de hogy a mintázatokban található szöveg kié volt, azt nem lehet tudni. Ugyanez a helyzet áll fenn a képalkotó mesterséges intelligenciánál is

– fogalmazta meg kétségeit a szakértő.

Az etikai kételyekről elmondta: érdekes kérdés, hogy milyen témák számítanak tabunak. Ezt valamennyire a szoftvercégek szabályozzák, az eszközt ugyanis nem lehet ismert személyekről olyan szövegek alkotására kérni, amelyek őket rossz színben tüntetnék fel. Azonban Veszelszki Ágnes szerint felvetődik a szólásszabadság kérdése is: hol húzódik a demokratikus megszólalás határa, például engedélyezettek-e pornografikus szövegek, mennyire lehet rágalmazó vagy rosszindulatú szövegeket megalkotni, hamis információt közzétenni valakiről. A másik nagy etikai dilemmának, Ződi Zsolthoz hasonlóan, azt tartja, hogy mennyire hihetünk a ChatGPT-nek, mert az a dezinformáció terjesztésében új szerepet játszhat.

– Az eszköz nem jár utána a forrásoknak, az információknak vagy annak, hogy milyen tényszerű alapja van az összeállított szövegeknek – mutatott rá.

A bűnözők is felfedezték

Veszelszki Ágnes figyelmeztetett: a bűnözők már most is használják a mesterséges intelligenciát hangklónozásra. A világ egyik vezető techcégének már elérhető alkalmazásában ha valaki elkezd mondani egy szöveget, akkor a rendszer az ő hangján, stílusában és ugyanabban a témában, illetve azzal a tartalommal folytatni képes azt. Ily módon új, megtévesztő informá­ciók jöhetnek létre.

A tanszékvezető felidézte azt az esetet, amikor felhívtak egy Angliában élő cégvezetőt a Németországban lakó pénzügyi vezetője hangján, hogy utaljon át 240 ezer dollárt, amit meg is tett. A megtévesztett cégvezető később elmondta, hogy az alkalmazás még a németes akcentust is képes volt utánozni. Ennek a megvalósításához elegendő néhány másodperces tartalom, de ha az eszköz ennél több mintát kap, akkor még meggyőzőbb és hitelesebb lesz a hangmásolata.

A tanszékvezető szerint a veszélyek elkerüléséhez elengedhetetlen a forráskritika és a médiatudatosság. – Bonyolítja a helyzetet, hogy megjelenik a szakirodalomban csak „a kétely kételye paradoxonnak” nevezett jelenség.

Ha az emberek elkezdenek mindenben kételkedni, és úgy vélik, hogy semmi nem igaz, amit a különböző médiumokban látnak és hallanak, akkor abban is kételkedni fognak, ami valójában igaz – világított rá Veszelszki Ágnes, aki szerint emellett azt is meg kell mutatni, hogy ezeknek az alkalmazásoknak milyen előnyei vannak.

Kiemelte: most az a szakemberek és a média feladata, hogy felhívják az emberek figyelmét az új típusú képalkotó és hangklónozó alkalmazások létezésére, valamint arra is, hogy ezeknek nem garantált az igazságtartalmuk. – Ha ennek valamennyire tudatában vannak, az már nagy segítség – jelentette ki.

Szükséges a szabályozás

Úgy vélte, a következő lépés az lesz, hogy jogi szabályozás is kapcsolódik majd ezekhez az alkalmazásokhoz. Felidézte: a közelmúltban megjelent olyan kiírás, amelyben kitételként fogalmazták meg, hogy aki mesterséges intelligencia segítségével írja meg a pályázatot, azt kizárják. – Nehézséget jelent, hogy az MI használatát sokszor nem lehet detektálni, de biztosan készülni fognak felderítő alkalmazások, emellett pedig a szakértők azt próbálják elterjeszteni, hogy legyen vízjel a szövegeken is. A cél az, hogy visszakövethetővé tegyék, milyen szövegeket, képeket és videókat használt fel a mesterséges intelligencia egy új alkotás létrejöttéhez – fogalmazott a szakértő.

Veszelszki Ágnes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető docense. Fotó: Mirkó István

Példaként említette, hogy a ChatGPT használata az egyetemi hallgatóknak a hétköznapok részévé vált, sőt körükben már a népszerű internetes keresőket is felváltotta, mivel nem csak listázott találatokat kapnak. – Új készségek fejlesztése is előtérbe helyeződik a mesterséges intelligencia használatával: ahelyett, hogy rendszerezni kellene a találatokat, azokból megtalálni a prioritásokat és a releváns információ­kat, már a gépnek adott utasításokat lehet fejleszteni, de annak eldöntése, hogy mi a hiteles információ, továbbra is fontos marad. Nagyon sok kutatásra van még szükség, de az biztos, hogy át fog alakulni a kereséshez, az információkhoz és az adatokhoz való viszonyunk – zárta gondolatait Veszelszki Ágnes.