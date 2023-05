Orbán Viktor: A törvények betartása ellen bujt fel a baloldal

A karmelita kolostornál történtekről érdeklődött Gelencsér Ferenc, a Momentum politikusa a miniszterelnökhöz intézett azonnali kérdésében és azt is tudakolta, hogy a kormányfő elítéli-e az eseményeket.

A parlamentben az lehet képviselő, aki esküt tesz, az eskü pedig világosan fogalmaz: a törvényeket betartjuk és betartatjuk, azonban önök az ellenkezőjét teszik. Folyamatosan arra bujtják fel az embereket, hogy ne tartsák be a törvényeket

– válaszolta Orbán Viktor.

A kormányfő kiemelte, hogy Magyarországon lehet tüntetni, azonban építési területre nem lehet behatolni, nem lehet középületeket megrongálni és rendőröket megdobálni. Viszonválaszában a miniszterelnök ismételten arra kérte a szülőket, a diákokat, a tanárokat, valamint a baloldali képviselőket is, hogy tartsák be a törvényeket és a törvényi keretek között fejezzék ki véleményüket.

Olyan törvényt szeretnénk, ami a diákoknak és a pedagógusoknak is jó

A CPAC-ról kérdezte a miniszterelnököt Kunhalmi Ágnes, aki Varga Judit igazságügyi miniszter és Orbán Viktor ott elhangzott beszédéből is idézett. Az MSZP társelnöke a pedagógus életpályamodell módosítását célzó törvénytervezetről azt kérdezte, hogy miért korlátozná a pedagógusok véleménynyilvánítási szabadságát a kormány? Azonnali kérdése végén a múlt heti alkalomhoz hasonlóan Kunhalmi fasisztázott is egyet.

A tőlem vett idézetekkel egyetértek – kezdte válaszát Orbán Viktor. – A hivatásrend és a korporatív állam között van különbség – jelezte ezután a miniszterelnök. Hozzátette:

a magyar kormány vállalja, hogy van néhány olyan szakma, amit hivatásszakmának gondol.

A miniszterelnök elmondta, hogy az egészségügyi dolgozók, a rendvédelmi dolgozók, és a katonák jogállása jelenleg is ilyen. Arra is emlékeztetett, hogy életpályatörvény már érvényben van a pedagógusoknál. – Nem most választjuk le őket a közalkalmazottak csoportjából – jelezte.

Orbán Viktor szerint a pedagógusok megérdemlik, hogy legyen külön életpályamodellt szabályozó törvényük.

– Egyeztetések zajlanak, hogy ebben mi legyen benne, aztán majd az Országgyűlés elé kerül a törvénytervezet, és döntenek róla – mondta a miniszterelnök az új törvénytervezetről.

Kunhalmi Ágnes viszonválaszában jelezte, hogy szerinte nem kell új hivatásrend, a saját önként tett vállalását kellett volna betartania a kormánynak, és jelenleg is a minimálbérrel együtt kellene emelni a pedagógusbéreket.

– Olyan törvényt szeretnénk alkotni, ami elsősorban jó a diákoknak, másodsorban jó a pedagógusoknak is – tette világossá viszonválaszában Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta, hogy 2010-hez képest ma az oktatás költésvetési során 1400 milliárd forinttal több szerepel. Minden magyar pedagógust, szülőt is diákot emlékeztetett, hogy az MSZP volt az, amely egyhavi bért elvett tőlük.

Szükség van a kamarára

Eltörölné az iparkamara kötelező tagságát és a kötelező évi 5 ezer forintos kamarai díjat a Jobbik–Konzervatívok, amely szerint Parragh László pazarolja a szervezet pénzét. – Támogatja-e a kormány a Jobbik kezdeményezését, és Orbán Viktor mit gondol a kamara ostoba költekezéseiről – kérdezte Lukács László György az azonnali kérdések órájában.

Válaszában a miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány nem tehet meg mindent, így a kamarát sem utasíthatja, hogy mennyi tagdíjat szedjen be és hogy mire költse azt. – A kamara demokratikusan megválasztott testületei tudnak erről dönteni – hangsúlyozta Orbán Viktor. Mint mondta, a kormány arra a kérdésre válaszolhat, hogy van-e szükség kamarára és kötelező tagságra. Ezeket a vitákat az elmúlt harminc évben lefolytatták, és arra jutottak, hogy a kamarára szükség van, és szükség van kötelező kamarai tagdíjra is.

Ha nem lenne a kamara, akkor nem tudnánk kedvezményes hiteleket meghirdetni, tehát nélkülözhetetlen a munkája

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a kamaraellenesség előnytelen a vállalkozások számára.

Legyen kamara, fogja össze a vállalkozókat, és tegyen javaslatokat a kormánynak

– szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette: 2009-ben egy 10 ezer forintos béremelésből 2800 maradt a munkavállalónál, míg most 6400 forint, „én így mérem a kamara eredményességét”.

A kormányfő kifejtette: a kormány nem tehet meg akármit, így a kamarának sem mondhatják meg, hogy mire költ. A kérdés az, hogy legyen-e kamara, vagy nem. Kamarára szükség van, a tagdíjra is szükség van. Azt, hogy ebből mire költenek, az illetékes demokratikus testület dolga. Ha nem lenne kamara és kötelező tagság, akkor az rajzolódik ki, hogy nem a kamara elnökével nem értenek egyet, hanem azzal, hogy legyen kamarai tagság – érvelt Orbán Viktor.

Jól átgondolt döntés az akkumulátorgyárak építése

Kanász-Nagy Máté, az LMP politikusa a miniszterelnöknek intézett azonnali kérdésében ismét az akkumulátorgyárról beszélt. Kijelentette: a kormány akkumulátorgyarmattá és egy nagy összeszerelő üzemmé akarja tenni Magyarországot. Szerinte ez érthetetlen a politika a víz-, energia- és klímaválság kellős közepén. Úgy vélte, a külföldi vendégmunkásoknak éri ez meg, mert ők több tízezren jönnek hazánkba ezekbe a gyárakba dolgozni. Azt firtatta, hogy miért nem inkább a külföldre ment fiatalokat támogatják. Úgy vélte, ez a politika egy döglött ló, amit a miniszterelnök jól ismer.

Orbán Viktor viszonválaszában elmondta, hogy az elektromos autókról beszélve nem a lovak jutnak az eszébe.

Ha meglát engem, az akkumulátorgyártás jut az eszébe

– címezte a miniszterelnök a képviselőnek. Hangsúlyozta, minden dimenzióban jól végiggondolt döntés az akkumulátorgyárak építése. Kifejtette, Magyarországnak az a baja, hogy vízprobléma van. Biztosított arról is, hogy soha nem lehet több munkaerőt behozni, mint ahány betöltetlen álláshely van.

Kanász-Nagy viszonválaszában arról beszélt, hogy hiányzik az önálló környezetvédelmi miniszter a kormányból. Úgy vélekedett, amit Orbán Viktor mondott, az 20–30 éve igaz volt. Azt mondta, a kormány a produkciós értéklánc legvégére akar „becsekkolni”, nem az elejére, például az innovációhoz.

Orbán Viktor szerint ismerethiánya van a képviselőnek, mert az akkumulátorgyárakban dolgozó munkások munkások átlagfizetése 60 százalékkal haladja meg a másfajta gyárakban dolgozó munkások fizetését.

Hozzátette, Magyarországon először a termelőegység, majd a kutatóközpont, végül pedig a termelőközpont jön létre, mert ez a helyes sorrend. Először szakmunkás kell, aztán tanár, aztán a szakemberek – mutatott rá. Kiemelte, oda nem visznek kutatóközpontot, ahol autót sem gyártanak. Ennek belátáshoz türelem és érettség kell – jelentette ki a képviselőnek címezve Orbán Viktor.

