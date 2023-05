Büszke az uniós pénzek visszatartására a momentumos EP-képviselő

Nagyon bízom benne, hogy az a folyamat, amely során az elmúlt három évben, talán kicsit a mi munkánknak is köszönhetően az Európai Bizottság igenis felvette a kesztyűt az Orbán-kormány ügyeskedéseivel szemben, ez most nem áll meg. (…) Most lenne itt az idő arra, hogy tényleg valódi, érdemi változtatások történjenek Magyarországon, hogy garantáljuk azt, hogy a pénzek jól legyenek elköltve.