WhatsApp-on szervezte a migránsok szállítását a bűnszervezet vezetője

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nemzetközi bűnözés elleni főosztály pécsi osztálya két évvel ezelőtt fejezte be azt az ügyet, amiben négy magyar férfit azzal gyanúsítottak meg, hogy 2020 májusában és júniusában kilenc alkalommal legalább hatvan migráns Nyugat-Európába való szállításában vettek részt. A Police.hu írása szerint az akkori eljárásban a KR NNI pécsi nyomozóinak ugyan sikerült a csoport tagjainak szerepét tisztáznia, az viszont kérdéses volt, hogy a bűnszervezet irányítója ki lehet.

A hosszas, kitartó és aprólékos nyomozás fél évvel ezelőtt hozta meg a sikert: másfél év után sikerült beazonosítani a bűnszervezet vezetőjét, a 44 éves tunéziai Mohamed Abdelhakot.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi, miután 2017-ben embercsempészés miatt Magyarországon három év és hat hónap szabadságvesztésre ítélték és öt évre kiutasították hazánkból, tovább folytatta embercsempész tevékenységét. A hatóság szerint ugyan 2019 nyarán repülőgéppel elhagyta hazánkat, de Tunéziából, az internet segítségével – a WhatsApp nevű alkalmazáson keresztül – továbbra is illegális migránsok Nyugat-Európába való szállítását szervezte. A nyomozás adataiból kiderül az is, hogy ő volt az, aki 2020 tavaszán és nyarán a négy magyar férfit folyamatosan koordinálta, a szállításokkal kapcsolatos utasításokat megadta. Mohamed Abdelhakot a hatóságok továbbra is keresik: nemzeti, európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van ellene.