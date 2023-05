Köszöntöm a szabad világ védelmezőit Budapesten

– kezdete beszédét Orbán Viktor. A miniszterelnök külön köszöntötte Irakli Garibashvilit, Georgia miniszterelnökét, Andrej Babist, Cseh Köztársaság korábbi miniszterelnökét, valamint Janez Jansát Szlovénia korábbi miniszterelnökét is.

A miniszterelnök szerint jó szokásunkká vált, hogy tavasszal Budapestre sereglik a konzervatív világ. De mégis hogyan kerültek a magyarok egy ilyen előkelő klubba? – tette fel a kérdést a kormányfő. Meglátása szerint ennek egyetlen oka lehet:

Magyarország egy inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kikísérletezik.

Itt nemcsak beszélünk a progresszív liberálisok legyőzéséről, hanem meg is csináltuk azt – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök véleménye szerint Magyarország a 2010-es hatalomátvételkor borzasztó helyzetben volt, de a konzervatív politika segítségével sikerült helyreállni. – Csak a konzervatív politika segíthet ott, ahol liberálisok tönkre tettek egy országot – mutatott rá.

A kormányfő szerint a magyar siker 2015-ig senkit sem érdekelt a világon, nem voltunk híresek. A magyarok sikerét Soros Györgynek köszönhetjük: ha Soros nem hirdeti meg bevándorlási programját, akkor mi soha nem kerültünk volna a világsajtó címlapjára – mondta a kormányfő. Szavai szerint Sorosék elárasztották illegális migránsokkal a Balkánt, és kiépítették az embercsempész útvonalat, azonban beleütköztek Magyarországba. Mi ugyanis megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak és megvédtük a hazánkat – húzta alá a kormányfő. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy a szellemi-ideológiai csatákat is vállalni kell, ha meg akarjuk védeni hazánkat, mert ez a harctér is fontos terepe a liberálisoknak. Leszögezte: nem vágytunk világhírnévre, mégis azok lettünk, miután ellent mondtunk a liberálisoknak. – Védekezünk, mert a globalista elit ránk akarja kényszeríteni az akaratát. Most mindannyian támadás alatt állnuk – hangsúlyozta. Mint mondta, a nemzet a nyugat nagy találmánya, azonban ha a nemzetek elpárolognak, akkor elvész a szabad élet lehetősége és a nyugat elbukik.

Haza nélküli emberek sohasem lehetnek szabadok

– húzta alá. Mint fogalmazott, ha a nemzetek elpusztítása sikeres lesz, akkor megsemmisül a nyugati világ. A nemzet eszménye a mi különleges nyugati örökségünk – mondta a kormányfő, majd felidézte a szentatya háromnapos látogatását. Mint mondta, tavaly fél év különbséggel érkezett Magyarországra a CPAC és a katolikus egyházfő, idén ez már csak egy hét volt. – Lehet jövőre már a pápa is benéz a rendezvényre – jegyezte meg. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mind gazdaságilag, mind demográfiailag rosszul áll a nyugat. Meglátása szerint katonai erő tekintetében még erősebb, de a jövőben ha minden területen elmarad, akkor az a katonai konfliktusok erősödéséhez vezet. Mindezért csak magunkat okolhatjuk – mondta. Véleménye szerint amikor a baloldaliak a vírust rászabadították a világra, akkor sok konzervatív azt mondta, hogy a nemzetellenes vírus csak egy laborszökevény. Ezt a vírust kitenyésztették, a migráció, a gender, a woke csak egy alvariánsa ezeknek a vírusoknak. – A woke-mozgalom és a genderideológia, olyanok mint a kommunizmus és a marxizmus: mesterségesen szétverik a különféle csoportokat, és így a nemzetet – mutatott rá.

– A magyar konzervatív kísérlet azért sikeres – folytatta – mert sok mérföldes távolságból, sőt, látatlanul, szagról is megismerjük a marxistákat. Itt ültek a nyakunkon. Azt hirdetik, hogy az osztály fontosabb, mint a nemzet és megelőzi a nemzethez tartozást. Huszonhat évet éltem marxista elnyomás alatt. Terjedt akkoriban egy vicc, miszerint az abszolút osztályharc az, amikor a pártház macskája elüldözi a pártház egerét" – mondta a kormányfő, aki szerint ahol felüti a fejét az osztályharc, ott a békés, együttműködő országokból zavargás színtere lesz, csak a kérlelhetetlen ellenségeskedés marad.

A miniszterelnök kitért a progresszív politika veszélyeire is, hangsúlyozva, hogy a progresszív külpolitika káoszt és zűrzavart okoz. A Orbán Viktor ugyanakkor kiemelte: biztos benne, ha Donald Trump lenne az Egyesült Államok elnöke, nem lenne háború Ukrajnában.

– Térjen vissza elnök úr és hozzon nekünk békét

– hangsúlyozta. A kormányfő továbbá kiemelte, hogy a progresszívek nyomást gyakorolnak másokra, hogy valljanak színt, mit gondolnak a genderpolitikáról, az LMBTQ-mozgalmakról, és ha ezzel nem értesz egyet, akkor kiközösítenek – fejtette ki a kormányfő, aki szerint Brüsszelben most azt kell megállítani, hogy ezek a progresszív erők ne vegyék el a nemzetállamoktól az önálló külpolitika alakításának jogát. A jó h hír az, hogy Európába megérkezett a fordulat, például Olaszországban és Izraelben győztek a konzervatívok, és itt vannak előttünk az igértetes spanyol választások, de lengyel barátainknál is jólállnak a csillagok. Aztán pedig jöhet az európai parlamenti választás, amikor lecsapolhatjuk a brüsszeli mocsarat. Nem kell tovább keresni a progresszív vírus ellenszerét, itt van Magyarországon a vakcina. Annyi az egész, hogy a választás előtt fel kell írni a zászlóra: "No migration, no gender, no woke!" – fogalmazott Orbán Viktor.

Matt Schlapp: Kitartunk, túlélünk!

– A baloldal és Soros György mindent megtesz azért, hogy tönkre tegyék az alapokat – fogalmazott a konferencián Matt Schlapp. Az Amerikai Konzervatív Unió (ACU) elnöke. Leszögezte: nem fogják megengedni a progresszíveknek a társadalom démonizálását.

Kitartunk, túlélünk. Nem engedjük meg, hogy elcsaljátok a választásokat, az iskoláinkat, hogy tönkre tegyétek a civilizációt. Legfőképpen pedig nem fogjuk megengedni azt, hogy eltérítsetek bennünket attól a mennyei tervtől, amely több ezer évvel ezelőtt íródott.

– szögezte le. Szót ejtett arról is, hogy az Egyesült Államok vezetése és Joe Biden elnök támadja a magyarokat, azonban a segítség már úton van. – Győzni fogunk – húzta alá Matt Schlapp, majd megköszönte a magyaroknak, hogy ismét megrendezik a CPAC-et. Végül a gyermekek védelmében hozott magyar döntéseket, valamint a családok támogatását méltatta az ACU elnöke.

Nehéz időkben csak az összefogás segíthet

Ma délelőtt kilenc órakor megkezdődött a CPAC Hungary. A rendezvény elején a történelmi egyházak vezetői szólaltak fel, akik az Úr áldását kérték a kétnapos konferenciára. A magyar és az amerikai himnusz után az Alapjogokért Központ elnöke köszöntötte a résztvevőket. – Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy immár másodjára köszönthetem önöket a CPAC-en, ami nem csak az Amerikai Konzervatív Unió és az Alapjogokért Központ, hanem az egész magyar jobboldali közösség hatalmas sikere – hangsúlyozta Szánthó Miklós. Mint mondta, a kommunisták már száz évvel ezelőtt arról énekeltek, hogy a történelmet végképp el kell törölni, majd pár évtizede a liberálisok arról írtak, hogy a történelemnek vége van a progresszívek épp most akarnak kilépni a kultúrából, történelemből.

Mi azonban mégis itt vagyunk Európa szívében. Itt nem csak a kontinens mértani középpontjára gondolok, hanem arra, hogy itt Magyarországon dobog az egykor szebb napokat látott nyugatnak a szíve

– fogalmazott az elnök.

– Valljuk, hogy a gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez. Ezért védjük a gyermekeket a gender propagandával szemben – rögzítette Szánthó Miklós. Kiemelte:

amikor nagy a nyomás, a magyarok egy emberként állnak ki a józan ész mellett és ehhez szövetségeseket keresünk. – Konzervatívok, jobboldaliak, populisták, nacionalisták vagyunk. Éppen ezért nem kidobjuk a történelemkönyveket, hanem újra kiadjuk azokat – húzta alá. Együtt erő vagyunk és együtt védjük meg az életmódunkat, erről szól a CPAC Hungary

– szögezte le a főigazgató. Emlékeztetett, hogy most a progresszívek győzködnek arról, hogy az egyetlen elfogadható sztenderd és nincs más alternatíva. – A régi és az új marxistáknak ugyanarra jár az agyuk: levetetni a keresztet a falról és úgy gondolni, hogy az állam jobb nevelő, mint a szülő – ismertette. Szót ejtett arról is, hogy most egy háború árnyékában kitaláltak, hogy összeugrasszanak minket. – Látják, hogy a nemzetközi konzervatív összefogás sikeres – fogalmazott. Felhívta a figyelmet, hogy sokkal több az, ami összeköti a konzervatívokat, mint ami elválasztja. – Több évtizedes kommunista elnyomás után ki vagyunk képezve arra, hogy milyen az, amikor a baloldal át akarja venni az irányítást felettünk – emlékeztetett Szánthó Miklós. Mint mondta, nehéz időkben csak az összefogás segíthet, ennek pedig erős emberekből kell állnia és a CPAC Hungaryn erős embereket lát.

„Együtt erő vagyunk”

2022 után ugyanis ismét Budapesten rendezik meg a Konzervatív Politikai Akció Konferencia, vagyis a CPAC európai rendezvényét. A két napos eseményre több száz magas rangú vendég, hatvan tekintélyes külföldi előadó érkezik öt kontinens húsz országából Budapestre.

A CPAC Hungary főszónoka idén is Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke lesz, akinek a beszédét élőben követhetik oldalunkon.

Az Alapjogokért Központ kétnapos eseményének az idei mottója: „együtt erő vagyunk”.

Szánthó Miklós, az intézet főigazgatója – aki szintén beszédet mond a konferencia megnyitóján – szerdai sajótájékoztatóján kiemelte, hogy a CPAC Magyarország nem az egyetlen nemzetközi együttműködési projekt a konzervatívok számára, de zászlóshajóprojekt. Véleménye szerint a rendezvény megmutatja, hogy világszerte sok barátja van a magyar jobboldal stratégiájának és érvelésének, miszerint békére és összekapcsolódásra van szükség.

