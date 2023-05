Hamarosan megnyílik Magyarország legdrágább gyógy- és élményfürdője

Az Infostart beszámol többek között arról is, hogy a 32 méteres szódásszifon-csúszda a fürdő jelképe lesz, azonban kihasználják a terület adottságait is, ami azt jelenti, hogy a panorámamedencékből Győr belvárosát is meg lehet csodálni.

Megírták azt is, hogy az állandó lakcímmel rendelkező győriek az alapjegy árából májustól augusztusig negyven százalék, ezen kívül húsz százalék kedvezményt kapnak. A jegyvásárláskor be kell mutatni a kedvezményre jogosító klubkártyát és egy személyazonosság igazolására alkalmas igazolványt és a lakcímkártyát is. A fürdőhöz tartozó parkolóban maximum négy órára kell az övezetre vonatkozó parkolási díjat fizetni a fürdő látogatóinak.