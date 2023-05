Ellátogat a magyar–ukrán határra David Pressman

A magyar–ukrán határra utazik David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete – tájékoztatott a nagykövetség. Hozzátették,

a külképviseleti vezető a közösség tagjaival, ukrajnai menekültekkel, a zsidó közösség képviselőivel, önkormányzati vezetőkkel, magyar határőrökkel és a sajtó képviselőivel találkozik május 3-án.

Május 4-én a nagykövet a Veszprém melletti Újmajor (Camp Croft) bázisán tesz látogatást, hogy találkozzon a 32. Páncélos Felderítő Ezred 1. zászlóaljában szolgáló amerikai katonákkal.

Az amerikai hadsereg magyarországi jelenléte fontos szerepet játszik a NATO keleti szárnyának biztosításában

– írták.

Hangsúlyozták, amint azt Joe Biden amerikai elnök is megerősítette, az Egyesült Államok továbbra is támogatni fogja Ukrajna azon képességét, hogy megvédje népét, szuverenitását és függetlenségét. Az Egyesült Államok és szövetségesei kitartó támogatása továbbra is létfontosságú az igazságos és tartós béke biztosításához Ukrajnában – hívták fel a figyelmet.