Szombathely polgármestere állítja, nem találkozott Gyurcsánnyal

A Vaol értesülései szerint személyesen egyeztetett Gyurcsány Ferenc és Nemény András a szombathelyi polgármester jelöltségéről, ám úgy tűnik: a városvezető nem fogadta jó szívvel az erről szóló cikküket. Megkeresésükre Nemény András pártlapozott egyet, és sérelemdíjfizetést is emlegetett, majd leszögezte:

„A Vas Népe állításaival ellentétben Gyurcsány Ferenc nem járt a polgármesteri hivatalban áprilisban és nem tárgyaltam vele az elmúlt időszakban sem.”

Mindebből egyelőre hivatalosan nem tudták meg, milyen módon és minek köszönhetően kapták meg akkor a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc támogatói nyilatkozatát a szombathelyi baloldali politikusok. Azt viszont leírta a polgármester:

Az Éljen Szombathely! önmagában és pártlogók nélkül fog indulni a 2024-es önkormányzati választásokon, a jelöltek bemutatását pedig később tervezzük.

Nemény András válaszában ugyanakkor azt is tudatta: „A tisztségviselőkről a választást követően a közgyűlés dönt majd, dr. Czeglédy Csaba egyéni győzelme esetén továbbra is a szociális bizottság elnökeként folytatja munkáját. Tesszük a dolgunkat, Szombathelyért dolgozunk!” Megkérdezték azt is, a baloldali polgármesterjelölt részt vesz-e Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára árnyékkormányának május 8-i rendezvényén, ám erre egyelőre nem kaptak választ.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Czeglédy Csaba (Fotó: Cseh Gábor/Vaol)