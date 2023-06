Egyre súlyosabb a vízhiány a baloldali vezetésű Érden

Az érdi baloldali városvezetés azt terjeszti, hogy a hirtelen megnövekedett lakosságszám miatt alakult ki a komoly vízhiány veszélye a településen, de erről szó nincs – közölte lapunkkal az érdi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. T. Mészáros András a Magyar Nemzetnek elmondta: Érd lélekszáma a múlt században, a két világháború között kezdett el emelkedni, majd 1980 és 1990 között alig változott, azóta viszont ismét jelentősen növekszik. Ez alól egy rövid szakasz volt kivétel, 2011 és 2015 között ugyanis nem változott jelentősen Érd lélekszáma. Azóta viszont körülbelül 64 ezerről 72 500-ra növekedett a lakosságszám, ami éves szinten átlagosan évi ezerfős növekedést jelent.

Sokéves vízgondok

– Mi ezzel tisztában voltunk, és a 2019-es váltás előtt elő is készültünk arra, hogy 80 kilométer hosszan kicseréljük a régi eternit vízvezetéket, de a választás eredménye miatt erre már nem volt lehetőségünk. Az azóta eltelt közel négy évben a baloldali városvezetésnek bőven lett volna ideje, hogy a szükséges fejlesztéseket elindítsa, de ahogy más ügyekben, ebben sem tett semmit. Érdekes, hogy mindig akkor jelentkeznek ezek a problémák, amikor Csőzik László hatalmi pozícióba kerül. Szinte napra pontosan húsz évvel ezelőtt ugyanúgy vízhiányról szóltak a hírek Érden, mint most. Csőzik akkor alpolgármesterként panaszkodott és nem tett semmit a megoldásért, most polgármesterként teszi ugyanezt. Ugyanakkor polgármesteri ténykedésének egyik első lépéseként Csőzik 2020-ban hozzájárult ahhoz, hogy az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. résztulajdonosa, a francia Veolia több mint százmillió forint, azóta pedig összesen mintegy 170 millió forint osztalékot kivehessen az önkormányzati cégből – emelte ki T. Mészáros András. Az a Veolia – emlékeztetett rá a frakcióvezető –, amelynek 2005-ben éppen az akkor alpolgármesterként funkcionáló Csőzik adta el az érdi céget.



Fejlesztésekre várva

T. Mészáros emlékeztetett arra, hogy az ő polgármestersége idején (2010–19 között) elindították a szolgáltatás fejlesztését, a svájci alapból nyert körülbelül 1,4 milliárd forint támogatásból felújították a számítástechnikai rendszert, és egy sor 600 milliméteres nyomócsövet is kicseréltek.

– Terveztük, hogy a svájci alapból vagy máshonnan szerzünk további forrást és folytatjuk a programot, de 2019-ben jött a baloldal. Azóta több alkalommal javasoltuk a Csőzik László-féle vezetésnek, hogy adjunk be pályázatot és indítsunk további beruházásokat, esetleg a Modern városok programban csoportosítsunk át forrásokat, de rendre lesöpörték az előterjesztéseinket. Javasoltuk azt is, hogy a budapesti betáplálás mellé csatlakozzunk rá erőteljesebben az ercsi vízbázisra is, de e téren sem történtek lépések. Mellesleg Budapest is több vizet tudna adni, de nem alkalmasak rá a vezetékeink. Emellett a tárózóink kapacitását is kellett volna bővíteni – mutatott rá T. Mészáros András. Hozzátette: ehhez képest az elmúlt közel négy évben nem történt semmi, aminek most a lakosság issza a levét.

Korlátozó intézkedések

– Nemcsak az új háztartások nem köthetnek rá a vízhálózatra, de a meglévő fogyasztóknál is vízhiány léphet fel. Fejleszteni kellene a hálózatot, de ez eddig elmaradt

– hangsúlyozta a Fidesz–KDNP érdi frakcióvezetője. Mint elmondta: a kifizetések viszont maradtak, a legutóbbi közgyűlésen például az a döntés született, hogy az Érd-Érdhő Kft. többségi tulajdonosának is fizetnek 31 millió forint osztalékot. – Ez szintén a Veolia – tette hozzá. T. Mészáros András felszólította Érd baloldali vezetését, hogy oldják meg a problémát. Mint mondta, sajnos megint az érdiek, az itt élők szenvedik el az elmulasztott fejlesztések kárát.

