„Két hónappal ezelőtt vettük észre, hogy Káposztásmegyeren a Somlyói Nagy Sándor utcában az erdő felőli részén rendszeresen erős trágyaszag terjeng. Először azt hittük, hogy a csatornával van a probléma, ezért riasztottuk is a csatornázási műveket. Ők ki is jöttek, ellenőrizték kétszer is, de mindent rendben találtak. Igazuk is lehet, ugyanis ha a csatornafedélhez megyünk, és beleszagolunk, nem lehet érezni semmit, így szerintünk se onnan jön. Ők vetették fel, hogy lehet, hogy valaki illegálisan beleengedi a csatornába vagy a patakba a szennyvizet” – részletezte Brigitta a lakók tapasztalatait.