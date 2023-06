Fónagy János: A kormány célja az infláció csökkentése

– Több mint egy éve tombol a háború, amelynek gazdasági hatásai a határokon túl is elérnek. A háború hatását mi is érezzük, a háború és a szankciók bevezetése óta az egekbe emelkedtek az árak – fogalmazott napirend előtti felszólalásában Aradszki András a KDNP képviselője. Hozzátette: a baloldal azonban kiáll a szankciók mellett és súlyos megszorításokat követel.

– A baloldal el akarja törölni a rezsicsökkentést és megvágná a családtámogatásokat, miközben a kormány mindent megtesz azért, hogy megvédje a családokat, a nyugdíjasokat és a munkahelyeket, továbbá mindent megtesz azért is, hogy az év végére egyszámjegyűre csökkenjen az infláció. Az élelmiszerárak letörésére a kormány több intézkedést is hozott, a kötelező bolti akciók hatása pedig már most látható – szögezte le.

Mint a politikus jelezte, a KDNP támogatja a kormány minden, inflációt letörő intézkedését.

Válaszában Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára minderre azt mondta: a háború és a brüsszeli elhibázott szankciós politika valóban komoly terheket ró Magyarországra. – A kormány elkötelezett a rezsicsökkentés, a családok, a nyugdíjasok és a teljes foglalkoztatottság megvédése mellett, célja pedig az infláció csökkentése. Az infláció nem magától csökken, és a kormány eddig több lépést is tett a csökkentésére – mutatott rá. Az államtitkár kiemelte, hogy az eddigi intézkedések működnek, már látszanak az eredmények, az infláció csökkenni kezdett.

Borítókép: Fónagy János (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)