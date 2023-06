Háziorvosi és védőnői rendelőt adtak át a Nógrád vármegyei Szendehelyen 

Teljessé és korszerűvé válik a Nógrád vármegyei Szendehelyen élő csaknem 1700 ember egészségügyi ellátása, ahol 226 millió forintos támogatással és 16 millió forint saját erővel háziorvosi és védőnői rendelő épült, további 100 millió forintból pedig egy fogorvosi rendelő építését is elkezdik.

A rendelő átadásán részt vett a Miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki szerint a német nemzetiségi Szendehely is jó példa arra, hogy a kétezer alatti lélekszámú településen is van lehetőség arra, hogy megújuló bölcsőde, egészségügyi ellátás, jó állapotban lévő, felújított templom legyen, ráadásul olyan közösség éljen itt, amely őrzi ősei hagyatékát, amely saját identitásával, akár kettős identitásával is tisztában van, és ezt minden körülmények közt megőrzendő értéknek tekinti.

Gulyás Gergely kiemelte: a jobb életszínvonalhoz jó közszolgálatások kellenek.

A kormány ezért már 2010-ben célkitűzésként fogalmazta meg, hogy csökkentse azokat az infrastrukturális különbségeket, amelyek falu és város, kistelepülés és nagytelepülés között fennállnak, mert ha ezek a különbségek csökkennek, akkor jobb lesz vidéken élni.

A rendezvényen Skuczi Nándor (Fidesz-KDNP), a Nógrád Vármegyei Közgyűlés elnöke is gratulált a helyieknek német hagyományaik éltetéséhez, Gulyás Gergely jelenlétét pedig úgy értékelte, hogy a kormánynak fontos a megye és fontos Szendehely.

Az elnök szavai szerint a magyar vidéken az utóbbi 8-10 évben több minden történt, mint a megelőző 25-ben.

Hozzátette, ez azt jelzi, hogy a kormány elkötelezett a vidék Magyarországa iránt. A rendezvény végén Gulyás Gergely, Altsach Ignác, Skuczi Nándor, valamint Balla Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője rakta le az alapkövét a fogorvosi rendelőnek, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásából építenek majd meg.