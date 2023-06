Milyen a jó vezető? − íme Orbán Balázs és Kemény Dénes válasza

A vezetőképzés aktuális kihívásairól, trendjeiről és új dimenzióiról tartott nagyszabású, előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel fűszerezett nemzetközi konferenciát az MCC Vezetőképző Akadémiája. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke a jó vezetőről szóló előadásában kiemelte: ma a válságok korát éljük, amikor statikus eszközzel nem kezelhetők a kihívások, és ilyenkor jó vezetőkre is szükség van, olyan emberekre, akik képesek túllátni a meglévő kereteken, képesek új szabályokat hozni. Amikor pedig felüti a fejét a válság, az egyéni döntés, a személyes felelősségvállalás, a személyes bátorság az, ami leginkább hasznukra van. Felelősségvállalás a nemzetünkért vagy éppen a ránk bízott vállalatért − mondta Orbán Balázs.

Mint kifejtette,

a vezető nagysága abban áll, hogy tisztában van saját közössége, városa, nemzete vagy cége értékeivel, érdekeivel, és képes ezek érdekében a cselekvés nyelvére átfordított módon dolgozni.

A kuratóriumi elnök kiemelte: a bátorság, a rátermettség és a közösség felé irányuló elköteleződés kombinációja a legnagyobb kincs. „Az ilyen képességekkel megáldott vezető nemhogy veszélyezteti a szabadságot, hanem egyenesen garantálja azt, mert az emberi szabadság éppen abban rejlik, ami a jó vezetőt jellemzi, hogy képes átlátni a folyamatokon és felülírni a minket körülvevő automatizmusokat” – fogalmazott. Szerinte az önműködő rendszerek fogaskerekei között gyakran elvész a személyes felelősség és vele együtt tűnik el a szabadság is, „jó vezetők nélkül pedig nincs szabadság – és a nyugati világ híján van a jó vezetőknek –, mert a szabadság és a felelősség köztudottan kéz a kézben járnak.”

Orbán Balázs előadását követően a Vezetőképző Akadémia igazgatója arról beszélt, hogy

az MCC képzése páratlan lehetőség a kibontakozást, a sikeres vezetői lét megalapozását keresőknek. Túri Péter kiemelte: a képzési program gyümölcsei azok, akik tovább építik országukat, a nemzetközi hálózatépítés jegyében pedig a világot is.

Éppen ezért szerinte úgy kell felkészíteni a tehetségeket, hogy képesek legyenek döntéseket hozni a közösségek érdekében.

Kemény Dénes, a magyar vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya előadásában a tapasztalat fontosságát hangsúlyozta: szerinte a jó vagy rossz döntéseken keresztül szerzünk olyan tapasztalatokat, amik ahhoz kellenek, hogy valakiből jó vezető váljon. „Kell egy nagy bátorság is ahhoz, hogy az ember a saját karrierje kockáztatásával meghozza ezeket a döntéseket” − fogalmazott Kemény Dénes, aki szerint a legmagasabb címig eljutó sportolóknak, így az olimpiai bajnokoknak is tovább kell fejlődniük. A volt kapitány szerint fontos a tekintély is, ehhez pedig becsülettel, alázattal kell végeznie a munkát a vezetőnek is.

