Mintaként szolgálhat a mezőhegyesi tangazdaság + videó

Prémium kategóriás vagy hozzáadott értékkel rendelkező termékekkel emelkedhet ki Magyarország az agráriumban, amely a legkorszerűbb technológiákkal teszi vonzóvá a jövőt a fiatalok számára is

– hívta fel a figyelmet a Kék bolygó című vlogcast adásában Lázár János, aki Áder János volt köztársasági elnökkel a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány tulajdonában lévő mezőhegyesi tangazdaság eredményeiről beszélgetett. A műsorban elhangzott, hogy ez az ország legjobb minőségű termőföldje, a monarchia idején a magyar földművelésügyi minisztérium tárta fel azt a kincset, amit ez a földterület jelent.

A beszélgetőpartnerek kiemelték, hogy a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság történetében fontos dátumnak számít 2016, amikor a korábbi sikertelen privatizáció után a magyar állam úgy döntött, hogy ezt a birtokot nem árverezi el, megtartja és megpróbálja bebizonyítani, hogy az állami tulajdont is lehet profitábilisan működtetni a köz javára, miközben társadalmi funkciója is van.

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a legfontosabb társadalmi funkció, hogy az itt folyó gazdálkodás színvonala és eredményessége minden magyar gazda számára mintaként szolgáljon.

Kitértek arra is, hogy fény derült a termelésben tapasztalható hatékonysági hiányosságokra is, ilyen volt az öntözéses gazdálkodás, amelynek során kétszer annyi vizet használtak el feleakkora hatékonyság mellett, mint ami az amerikai mezőgazdaságra jellemző. Lázár János kiemelte: bebizonyosodott, mindig alkalmazkodni kell a megváltozott környezeti körülményekhez. Ilyen fontos körülmény a csapadékviszonyoké is, amelyeket ma már digitálisan követhetnek. Ezekből a korszerű megfigyelésekből kiderült, hogy az elmúlt húsz évben különféle változások történtek. Az utóbbi öt évben ez mennyiségcsökkenést is jelentett, de már azelőtt tapasztaltak rendszertelenségeket, intenzitásbeli eltéréseket – magyarázta a miniszter.

Beszéltek az öntözés módjáról is, amelyről sok vita van. Mint mondták, kritika éri azt az egyszerű eljárást, amelynek során kiemelik a folyókból az édesvizet, eljuttatják a megfelelő helyekre és felülről juttatják be a talajba. Ez a módszer túl sok vizet használ, nem gazdaságos és aránytalanul nagy terhet jelent a környezetre. Ezért meg kellett keresni a leghatékonyabb öntözési technológiát. Ma már ezt használják a birtokon, aminek eredményeképpen elérték, hogy a korábbi vízmennyiség hatvan százalékával kétszer akkora területet tudnak öntözni, mint korábban. A nyugati technológiák nagyon fejlettek ezen a téren, de mindig van benne magyar hozzáadott érték, amivel a magyar szakemberek saját körülményeinkre tudják hangolni azt – hangzott el.

Lázár János szerint ha az a cél, hogy az élelmiszer-termelés prioritás legyen, ahhoz nem elég a hagyomány, hanem alkalmazkodás és modernizáció is kell.

Erre Áder János volt köztársasági elnök jelezte, hogy a mezőhegyesi mezőgazdasági szakközépiskolába háromszoros a túljelentkezés, ami azt bizonyítja, hogy a fiatalok vonzónak találják ezt a modernizált mezőgazdaságot, jövőt látnak benne.

Borítókép: Áder János és Lázár János (Fotó: Facebook/Lázár János)