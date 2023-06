Olasz szemét: Kaposváron 1400 tonna engedély nélkül lerakott hulladékot szállítanak el

A hatósági eljárás elhúzódása miatt Kaposvár önkormányzata maga gondoskodik 1400 tonna, a városban engedély nélkül lerakott hulladék elszállításáról – jelentette be pénteken a somogyi vármegyeszékhely polgármestere. Szita Károly (Fidesz–KDNP) a Rádió Most Kaposvárnak adott interjúban – amit az MTI szemlézett – felidézte, hogy az Olaszországból származó hulladékot egy pécsi cég helyezte el a település három ipari telephelyén több mint egy évvel ezelőtt.

A hulladék sajnos folyton újratermelődik a természetben Forrás: Facebook/Hulladékvadász.hu

Mi, kaposváriak több mint három évtizede egy olyan európai várost építünk, amelynek óvjuk, szépítjük a környezetét, sok tekintetben élen járunk egy zöld város megteremtésében, ebbe az itt élők biztonsága és egészsége érdekében nem fér bele, hogy valakik ennyi hulladékot ideszállítsanak

– hangoztatta a politikus. Rámutatott arra, hogy a társaság jogszabálysértésével összefüggő eljárás lefolytatására nem az önkormányzatnak, hanem a rendőrségnek, ügyészségnek, kormányhivatalnak, bíróságnak van hatásköre, de mivel az ügy bonyolult, ez hosszú időt vesz igénybe.

Mivel nem lehet megmondani, hogy azonnali cselekvés nélkül mikor szállítanák el a hulladékot, a kollégáimmal úgy határoztunk, hogy ha más helyett kell, akkor más helyett cselekszünk, és a hulladékot kaposvári hulladéktelep elkülönített részére visszük

– tette hozzá. Szita Károly jelezte: a munka jövő hét kedden kezdődik szakemberek bevonásával.

Kaposvár polgármestere a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, hogy ebben az ügyben több eljárás is folyik, és noha részben döntések is születtek, nem lehet tudni, hogy mikor fejeződnek be. Szavai szerint a gyanúsítottakkal, a feltételezett tettesekkel szemben a bíróság lakelhagyási tilalmat rendelt el.

Egy biztos, mivel mi rendet és tisztaságot akarunk, a hulladék elszállításáról és ideiglenes elhelyezéséről döntöttünk. Ám mivel ezzel közpénzt költünk el, a nem kevés költséget vissza fogjuk követelni. Ez azonban csak a dolog egyik része, mert kérjük azt is az illetékesektől, hogy vagy intézkedjen a hulladék megsemmisítéséről, vagy küldje vissza azt Olaszországba a feladónak

– hangsúlyozta Szita Károly.

