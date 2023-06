Veszélybe sodorhatja az unió alapjait az EP Magyarország elleni kampánya

„Arról beszélni, hogy Magyarországtól elvehető az uniós elnökség, nem több puszta badarságnál” – fogalmazott Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár az EUobserveren megjelen cikkében, reagálva arra, hogy korábban a portál véleményrovatában megjelent egy írás „Ezért nem szabad megengedni Magyarország számára, hogy betöltse az uniós elnökséget” címmel. A kormánypárti politikus jelezte, hogy a szerzők, Samira Rafaela és Tom Theuns az Európai Parlamentben folytatott, politikailag motivált kampányban elhangzott szélsőséges véleményeket tényekként mutatják be.

Ezzel éppen az Európai Unió alapjait ássák alá

– szögezte le Kovács Zoltán.

Jelezte, hogy a június 5-én megjelent cikkben nyíltan arra hívják fel az uniós intézményeket, hogy fosszák meg Magyarországot attól a jogától, hogy 2024. második felében betöltse az Európai Unió Tanácsának elnökségét.

Veszélybe sodorják az EU alapjait

„Míg az ilyenfajta felhívások jól rezonálnak az Európai Parlament főként liberális, magyarellenes többségében, a valóságban ez nem több vágyvezérelt gondolkodásnál. Szilárdan hisszük, hogy ez így is marad, és a többi uniós intézményben a felnőttek nem fognak csatlakozni az Európai Parlament legújabb, politikailag motivált, Magyarország elleni kampányához. Mert ha másként tesznek, akkor ez veszélybe sodorhatja az Európai Unió alapjait” – hangsúlyozta az államtitkár.

Mi lenne, ha Magyarországtól elvennék a jövő évben esedékes uniós elnökséget? Dióhéjban azt mondhatjuk: ez azt jelentené, hogy az Európai Unió eltérne az uniós alapszerződésekben lefektetett szabályoktól és pusztán spekuláció, szélsőséges politikai vélemények és magyarellenes elfogultság alapján jogokat vonna el egy tagállamtól

– hívta fel a figyelmet Kovács Zoltán.

Mint fogalmazott, ennek a hipotetikus forgatókönyvnek az esetében a tagállamoktól megvonhatóak lennének a szerződésekben lefektetett jogaik pusztán azért, mert nem értenek egyet az Európai Parlament baloldali többségével bizonyos politikai kérdésekben.

Az EP célja a nagyobb hatalom

„Az Európai Uniót alkotó szuverén államok az Európai Parlament politikai szeszélyeinek áldozataivá válnának. És az Európai Parlament pontosan ezt akarja. Ez lenne a következő lépés egy, a nagyobb hatalomért és befolyásért évtizedek óta vívott harcban. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy nézzen az objektivitás látszata mögé és vizsgálja meg az Európai Parlament igazi szándékait” – tette hozzá.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a véleménycikknek van egy másik aspektusa is, mely közelebbi tanulmányozást érdemel, mivel a szerzők azt mondják, hogy Magyarország uniós elnöksége „olyan kulcsterületeken ásná alá az európai együttműködést, mint a menedékjogi rendszer és a migráció”.

„Miként is ásná azokat alá? Persze az elnökségnek azt a jogát, hogy meghatározzuk a viták napirendjét, valóban felhasználnánk arra, hogy végre párbeszédet kezdeményezzünk olyan kérdésekben, melyek fontosak számunkra, de végül a döntés továbbra is az európai állam- és kormányfők kezében maradna. Aki azt gondolja, hogy egyetlen tagállam céljai és politikai törekvései – még ha az éppen a soros elnökséget adó ország is – ennyire könnyen eltéríthetik az uniós szakpolitikákat saját javára, az egyszerűen nem ismeri az unió működésének az alapjait” – szögezte le Kovács Zoltán.