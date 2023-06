Vitorlások árnyékolják be a józsefvárosi családok balatoni fürdőzését

„Kinyitott Józsefváros felújított balatoni strandja” – hirdeti a baloldali vezetésű józsefvárosi önkormányzat. A káptalanfüredi strandot bármely, józsefvárosi lakcímkártyával rendelkező személy használhatja. Továbbá az önkormányzat a kispesti önkormányzattal megállapodott, hogy a helyben lévő XIX. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő faházas tábor fogadja a józsefvárosi gyermekeket is, ezért idén nem lesz kihasználatlan az önkormányzati strand. Ez jó hír is lehetne, ám két évvel ezelőtti szerződéskötés miatt a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület (VGYE), és egy vitorlás cég az RS Sailing is birtokolja a területet, szerződés szerint még három évig. Pikó András baloldali polgármester vezette önkormányzat hibás döntése miatt a józsefvárosi gyerekek által használt strand jelentős részén jolle vitorláshajókat tárolnak, ezen felül az egyesület vitorlástábort is szervezett gyermekeknek júniustól augusztus végéig. Azaz a fürdőző józsefvárosiak a vitorlázókat kerülgetve használhatják csak a keskeny partszakaszt, ami ebben a formában balesetveszélyes. A jollekikötő és a fürdőzők bejáró stégje egymás mellett épült fel.

Vitorlások a belépő stég mellett Fotó: VGYE/Facebook

„Ami a strandot illeti, a vitorlások egy 1500 négyzetméteres területet foglalnak el az 5900 négyzetméteres teljes területből. Épp ezért tavaly is zavartalanul működött a strand, és idén sem lesz ennek akadálya” – írta az önkormányzat lapja.

Pikó Andrásék újságjában kitértek a vitorlásszervezettel kötött bérleti szerződésre is, eszerint az önkormányzat üdültetéssel foglalkozó cége felmondta a megállapodást.

„A hajókat itt parkoltatók azonban bíróságra mentek, még zajlik a per, épp a napokban volt egy újabb fordulója” – ismerte el múlt hónapban az önkormányzat. A cég birtokvédelmet kért, ám nemcsak parkoltatásról van szó, hanem táboroztatásról is június végétől egészen augusztus végéig bezáróan – derült ki a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület honlapjáról.

Az RS Sailing Center (8220 Balatonalmádi, Sirály u. 8.) honlapján azt közölték:

2022 júniusában nyitotta meg kapuit a VGYE káptalanfüredi jollekikötője. A telephely hiánypótló a Balaton keleti medencéjének északi partján. Az RS Sailing Center névre keresztelt terület várja a gyerekeket a nyári táborokban.

Mint kiolvasható: az egyesület saját területeként hivatkozik a józsefvárosi önkormányzat strandjára, az internetes térképen is ők szerepelnek, mintha a jogos tulajdonosok nem is léteznének ugyanezen a címen. Idén is érdekes nyár elé néznek tehát a fürdőző józsefvárosiak, mert pihenésüket könnyen beárnyékolhatja egy hajó vitorlája.

Borítókép: Vitorlások a józsefvárosi önkormányzat balatoni strandján (Fotó: Baranyai Attila/Hírnyolc)