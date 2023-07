A baloldali polgármester megcsinálta, amit Karácsony nem

Meglépte Őrsi Gergely, a II. kerület baloldali polgármestere azt, amire Karácsony Gergely főpolgármester képtelen volt: lézeres sebességmérőket telepítenek a gyorshajtók és egyéb szabálytalanságokat elkövetők kiszűrésére.

A Nagykovácsi úton elhelyezett mérőeszköznél tartott sajtóbemutatón Őrsi Gergely kijelentette: a hét traffibox kihelyezéséért hatvanmillió forintot fizettek, ennek teljes költségét a kerület állta.

A MSZP-s polgármester szerint az egymásra mutogatás helyett és a bürokrácia lassúságát felváltva itt az ideje lépéseket tenni. Mint tájékoztatott, a traffibox nemcsak a sebességtúllépéseket nézi, hanem a gyalogátkelőhelyen történő előzéseket is.

Remélhetőleg nem csak a traffiboxok közelében fogják betartani a sebességet a közlekedők (Fotó: Kurucz Árpád)

Hangsúlyozta, sem a rendőr-főkapitányságnak, sem az önkormányzatnak nem célja a bevételszerzés, a bírságból befolyó összegek egyébként sem az önkormányzatot illetik, hanem az a cél, hogy a halálos kimenetelű balesetek száma radikálisan csökkenjen.

Nem egymásra kell mutogatni, hanem be kell látni, hogy egymásra vagyunk utalva, önkormányzatok és a rendőrség

– vélekedett Őrsi Gergely. Kitért arra is, hogy a nemrég a Harminckettesek terén történt halálos kimenetelű baleset áldozatának családja hozzájárult ahhoz, hogy közlekedésbiztonsági akciót nevezzenek el róla. A kerület első embere azt is megköszönte a rendőrségnek, hogy a sebességméréseken kívül szondáztatják is a sofőröket a II. kerület meghatározó pontjain, valamint egy civil autónak álcázott „pofátlanító” gépkocsit adnak a rendőrségnek, melynek segítségével többek között a szabálytalan előzéseket és a záróvonal-átlépéseket tudják szankcionálni. Emellett kérte a kormány és az Országgyűlés támogatását ahhoz, hogy a közterületi kamerák használatával a balesetveszélyhez vezető szabálytalanságokat is lehessen büntetni.

Ha úgy fordítják a dobozt, az autó hátulját is tudja mérni a traffiboxba helyezett lézeres sebességmérő (Fotó: Kurucz Árpád)

Karácsony nem válaszol

Az Árpád hídi tragikus baleset után

Karácsony Gergely főpolgármester azt hangoztatta, hogy hasonló balesetek elkerülhetők lennének a hídon sebességmérő kamerákkal, amelyek hiányáért szerinte az állam, a kormány felelős.

Információink szerint azonban Budapest első embere hónapok óta nem válaszol a BRFK-nak arra a levelére, amelyben a rendőrség négy traffibox kihelyezéséhez kért segítséget. 2022 őszén ugyanis a BRFK azt kezdeményezte, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmi útra két darab traffipaxot helyezzenek ki, valamint a Weiss Manfréd útra és a 6-os számú főútra is telepítsenek sebességmérőket. Ehhez a főváros annyit vállalt, hogy megfelelő talapzatot és áramellátást biztosít, a szóbeli segítség után azonban nem történt semmi. Karácsony nem is válaszolt a rendőrség levelére, helyette a főváros egyik cége jelentkezett egyeztetésre, de a mai napig nem történt semmi. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón megerősítette: a Magyar Nemzet információi megfelelnek a valóságnak.

Borítókép: Cserélhető lézeres sebességmérőt tartalmazó, fix telepítésű, de forgatható traffibox a II. kerületben a Nagykovácsi út 4. előtt (Fotó: Kurucz Árpád)