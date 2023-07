Kockás ingbe „öltöztették” a hányatott sorsú ferencvárosi padot

Mint ismert, július 6-án átadták „Budapest első szivárványos köztéri padját” a ferencvárosi Tompa utcában. A szivárványszínű festés nem volt hosszú életű, Fradi-szurkolók egy csoportja az átadást követő reggelre ugyanis zöld-fehérre festette át a padot. „Ez a város nem az a város. Ferencváros. Lassan Baranyi és a többi libernyák is megtanulhatná” – kommentálták az akciót a FradiMob Facebook-oldalán. A padot eredetileg lefestő Amnesty International Magyarország nyomban feljelentést tett „bűncselekmény” miatt, majd újrafestette a padot. Az újrafestett pad láttán a szurkolói csoport reakciója sem maradt el. Mint írták:

Ez már hadüzenet! A libsik újrafestik a szivárványos padjukat Ferencvárosban. Kemény csapat

A Fradi-szurkolók azt is megígérték, hogy az ügynek még lesz folytatása.

Így is lett: kedd reggelre a Tompa utca 17. szám alatt található pad ismét zöld-fehér színű lett, a pad előtti térkövekre pedig fekete festékkel azt írták, „Stop LMBTQ”. A padot végül szerda reggelre hagyományos barna színűre festették le, valamint a következő papírlapra írt szöveget ragasztották rá: „Én csak egy pad szeretnék lenni. Ami jó mindenkinek. Neked is. Neki is. Nekünk.”

Az Amnesty aktivistái azonban nem hagyták annyiban a dolgot, így két nappal később a Tompa utcai pad ismét az LMBTQ-színekben virított. Ekkor már a Mi Hazánk Mozgalom budapesti elnöke, Vékony Csongor is bekapcsolódott a padháborúba, aki piros-fehér-zöld színűre festette azt át. Végül a Baranyi Krisztina vezette önkormányzat elszállíttatta a padot, annak helyére pedig egy szivárványos szék került. A polgármester ugyanakkor ígéretet tett, hogy hogy hamarosan érkezik az újabb szivárványos pad is, amelyre már megérkeztek az első festési pályázatok.

A „színváltásairól” elhíresült padnak mára saját Wikipédia- és Facebook-oldala is van.

Borítókép: A Tompa utcai pad. (Fotó: Ferencvárosi pad/Facebook)