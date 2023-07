Komoly bírság várhat a klímát használókra

Százezres átalakítást is jelenthet

A klímaberendezések kondenzvíz-elvezetése komoly technikai és pénzügyi kihívás elé állítja a lakókat. Az egyik lehetséges megoldás lehet, hogy a vizet a szobán belül vezetik vödörbe vagy más edénybe, amit minimum naponta üríteni kell.

A legtöbben ezt a megoldást választják, az általunk megkérdezettek viráglocsolásra, vagy éppen az akvárium vizének pótlására használják fel ezt a tulajdonképpen desztillált vizet. Ha van erkély, a csöpögő vizet oda is lehet vezetni, de itt is tartályba kell gyűjteni, vagy beépíthetnek cseppvízszivattyút, ami 80-100 ezer forintba is kerülhet, plusz a csövezés, ezzel azonban el lehet juttatni a vizet a szennyvízhálózatba.

A legjobb eset az, amikor a lakók egy közös esőcsatornába tudják levezetni a vizüket, de ez sajnos nem mindenhol adott. Itt a klímás nehézségek még nem érnek véget, hiszen, ha a klímát télen is fűtésre használják, az olvadékvíz elvezetése is további kihívást jelent.