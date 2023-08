Gulyás Gergely: Minden eddiginél többen vettek részt az idei Szent István-napokon

Augusztus 20-án minden idők leglátványosabb fény és tűzijátéka volt látható Magyarországon, minden eddiginél többen vettek részt a rendezvényen. A közmédia közvetítése is rekordot döntött. Összességében elmondható, hogy fennakadás nélkül, rendben zajlottak a rendezvények, amely az országba érkezett, nagyszámú külföldi delegáció miatt említésre méltó eredmény – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.

Rengetegen nézték a tűzíjátékot a helyszínen, és a tévében is. Fotó: Csudai Sándor/Origo

A Miniszterelnökséget vezető miniszter köszönetet mondott mindazoknak, akik a programok szervezésében részt vettek.

A kormány az atlétikai világbajnokságot is értékelte: mára a 350 ezret is meghaladta az eladott jegyek száma, az utolsó napokra nincsenek már jegyek.

A végső számokról a rendezvény végén tájékoztatnak majd. Több mint 2100 atléta nevezett a rendezvényre a miniszter tájékoztatása szerint. – Soha annyi atléta nem vett még részt világbajnokságon, mint a mostanin – mondta. A tárcavezető gratulált Halász Bencének az érem megszerzéséhez.

A háború folytatódik, de az infláció egy számjegyű lesz év végére

– Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján elmondhatjuk: ha nem tesznek erőfeszítéseket a békéért, akkor a háború el fog húzódni. A ukrán ellentámadás elindulása óta a frontvonal alapjaiban nem változott meg, viszont naponta százak, illetve ezrek halnak meg. A magyar kormány álláspontja változatlan. Azonnali tűzszünetre, és béketárgyalásra van szükség – mondta el a háborúval kapcsolatosan Gulyás Gergely. Hozzátette: ez azért is érdeke Európának, mert kihat az inflációra a kontinensen. – Amíg tart a háború, addig a kormány minden eszközzel harcol az infláció letöréséért – tette hozzá.

A kormány minden nehézség ellenére továbbra is tartja azt a vállalását, hogy egyszámjegyű lesz év végéig az infláció.

Kiemelte: a kormány háborús helyzetben is megvédte a munkahelyeket.

Magyarországon továbbra sem a munkanélküliség , hanem sokkal inkább a munkaerőhiány nehézségeivel kell szembenéznünk

– mondta. Az inflációt meghaladó béremelést akarnak biztosítani, erre az idei évben is jó esély van. Gulyás Gergely jelezte azt is, hogy a kormány szeptember 16-a után is meghosszabbítaná az ukrán gabonaimport tilalmát. Mindezt azzal indokolta, hogy amennyiben megszűnik a mostani tilalom, akkor az szétveri a magyar piacot a beáramló gabona, évente összesen 3 tonnával kellene számolni, ami ráadásul rosszabb minőségű.

Jelentősen csökkentette az inflációt az árfigyelő

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az online árfigyelővel kapcsolatban tett bejelentést, mondván az elmúlt másfél hónapban jelentős árversenyt generált, amelynek eredményeként 62 termék kategória közül 52 esetben csökkentek az árak, ennek 1,8 százalékos inflációcsökkentő hatása lehetett. Mint mondta,

722 üzletet vizsgáltak, ebből 70 üzletnél találtak kifogást, 102 jogsértés történt.

A leggyakrabban az volt a kifogás, hogy nem tüntették fel az árcsökkentést. A kormányhivatalok összesen 25 millió forint bírságot szabtak ki. Kitért arra is, hogy indulása 1,2 millióan keresték fel az árfigyelő weboldalát, tehát aktívan használják az emberek a rendszert. Leggyakrabban a csirkemell, a cukor, a tej a tojás és az olaj szavakra kerestek rá. A rendszert hamarosan tovább fejlesztik, a 62 kategóriát bővíteni fogják olyan irányba, ahogy arra az emberek igényt tartanak.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter Karácsony Gergely által kihelyezett karókról újságírói kérdésre elmondta:

az autósüldözés újabb fejezetének tartja az intézkedést.

Hozzátette: a korábbihoz képest ez most annyival lett súlyosabb, hogy most azok életét is megnehezíti, akik életeket mentenek. Szerinte az intézkedés, valamint fővárosi vezetés azon nyilatkozata, hogy a mentőautó elfér azon a területen, felelőtlenség.

A baloldal a mai napig nem számolt el a külföldi pénzekkel

A Magyar Nemzet azon felvetésére, hogy a magyarországi szervezetek közül Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat kapta a legtöbb pénzt a Soros-alapítványoktól Gulyás elmondta, nem lepődött meg a hír hallatán. Szerinte el kell számolni azzal, hogy mire költötték ezeket a pénzeket. Mint mondta, ezt a baloldal eddig még nem tette meg. Úgy véli mindez felvethet nemzetbiztonsági kockázatot is. Szerinte választ kell adnia a baloldalnak arra a kérdésre, hogy honnan jött a pénz.

Gulyás Gergely reméli, hogy a végén mindenki megtudhatja ki vásárolta meg a magyar baloldalt. Fotó: Máthé Zoltán

– Azok, akik magukat az átláthatóság apostolaként tüntetik fel, azok úgy kaptak többmilliárdos összeget egy választási kampányban, hogy nem mondják meg honnan kapták. Annyit tudunk, hogy külföldről – mondta a tárcavezető.

Gulyás Gergely reméli, hogy a végén mindenki megtudhatja ki vásárolta meg a magyar baloldalt.

A miniszter egy másik kérdésre válaszolva elmondta: az országnak nagyon jó reklám az atlétikai világbajnokság, szerinte pénzben is megtérül. Azt is mondta, a budapesti az egyik legszínvonalasabb rendezvény az atlétikai világbajnokságok történelmében.

A nemzeti ünnepet támadja a baloldal

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy reálbéremelkedés legyen. Mint mondta, inflációt meghaladó béremelést akarnak biztosítani, erre az idei évben is jó esély van. Az iskolakezdés kapcsán a miniszter úgy fogalmazott: bár a gyermekek száma csökkent, a tanárok száma összességében elegendő, ilyen értelemben tanárhiány nincs. A kormány nevében Gulyás Gergely üdvözölte Novák Katalin köztársasági elnök kijevi és kárpátaljai látogatását, majd

reményét fejezte ki, hogy a kárpátaljai magyarság jogfosztottsága meg fog szűnni.

A baloldal augusztus 20-a ellen indított támadására reagált úgy reagált: ez egy olyan nemzeti ünnep, amiben eddig közmegegyezés volt. Ebben megegyezik a véleménye Donáth Anna momentumos politikussal is.

Ezek nem voltak soha átpolitizált rendezvények, ezek mögött közmegegyezés állt

– mondta.A miniszter szerint a Száhel-övezet stabilitása Európa érdeke lenne, mert a térségből felerősödhet a migráció. Gulyás elmondta: ha nem tudnánk a magyar határt megvédeni, az idei évben több mint 150 ezer jött volna Magyarországra, vagy hazánkon keresztül Európába. Elmondta azt is, hogy jóval többen jönnének, ha nem védenénk a határt.

Jól állunk a gázfeltöltöttséggel

A magyar gáztározók töltöttségi szintje jelenleg 88 százalékon áll a tárcavezető tájékoztatása szerint, ez a lakossági gázfogyasztást nézve 214 téli napra elegendő.

Jól állunk a gázfeltöltöttséggel

– szögezte le a miniszter. Gulyás tájékoztatása szerint több mint 40 ország jelezte csatlakozási szándékát a BRICS-hez. A szövetségben jelenlevő államok polgárai a világ 40 százalékát teszik ki.

Magyarország keresi is a BRICS-országokkal való együttműködést, érdekünk az, hogy kölcsönös kereskedelmi forgalom nőjön ezekkel az országokkal

– tájékoztatott. Erasmus-ügy kapcsán a kormány továbbra is várja az Európai Bizottság álláspontját.

Mikor megy szabadságra Orbán Viktor?

Megjegyezte azt is, a brüsszeli bizottság valamiért jobban szereti a másik 26 ország hallgatóit, mint a magyarokat. Mint mondta, a bizottság választ ígért, de egyelőre még a képviselők nyaralnak. Kiderült az is: Orbán Viktor a hónap végén megy szabadságra. Pállfy István Hír TV-s műsorvezető kirúgására reagálva a tárcavezető közölte: abba senki nem avatkozhat bele, hogy egy médium a saját riporterének a tevékenységét hogyan értékeli. Azt viszont rögzítette, hogy a pedofíliát semmilyen formában nem lehet támogatni.

Cikkünk frissül...

Borítókép: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)