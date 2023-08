Elképesztő számadat látott napvilágot a budapesti atlétikai vb-ről

A Nemzeti Atlétikai Központban a világbajnokság délelőtti versenyeire is nagyon sokan látogatnak ki, az esti programokon pedig gyakorlatilag telt házról beszélhetünk. Bár a lelátókon akadnak üres helyek, ennek az is az egyik magyarázata, hogy több százan a két szintet elválasztó kerengőről követik az eseményeket. Az esti versenyprogramokra szerda estig az összes jegyet elkapkodták, sem a hivatalos online felületen, sem a Nemzeti Atlétikai Központ jegypénztárában nem lehetett belépőt vásárolni. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a szervezőbizottság kezdeményezte a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnél, hogy kivételesen a VIP vendégeknek fenntartott helyek egy részét is nyissák meg a jegyvásárló érdeklődők előtt.

Népszerű a világbajnokság, a kerengőn is telt ház van Forrás: Facebook/World Athletics Championships Budapest 23

Jegyek a pénteki és szombati délelőtti programokra még kaphatók a Jegy.atlétikaivilágbajnokság.hu oldalon, illetve mindenkinek azt tanácsolják a szervezők, hogy látogasson ki a szombat reggeli és vasárnap reggeli maratoni versenyekre a Hősök terére, vagy az útvonal bármely szakaszára, ahol szurkolói pontok, zenés programok és különleges aktivitások várják a közönséget.

Rekordot dönthet a világbajnokság

A televíziós közvetítések nézettségi adatai is minden várakozás fölött szárnyalnak. Az összesített eredmények szerint a hivatalos televíziós partnerek számai elérték a 2017-es londoni atlétikai vb idején mérteket. Budapest nem csak felvette a versenyt Londonnal, az előzetes kalkulációk szerint rekordot dönthet, azaz meghaladhatja az egymilliárd nézőt világszerte, és ez minden idők legmagasabb nézettsége a sportág szabadtéri világbajnokságainak történetében.

Különlegesség, hogy az Egyesült Királyságban, ahol különösen népszerű az atlétika, a becslések szerint többen követik a budapesti vb-t, mint amennyien hat éve a londonit nézték, és hasonló növekedésekről számoltak be Japánból, Svédországból, Németországból és Franciaországból is.