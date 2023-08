Felszállás legfeljebb három perccel a riasztás után

Az új bázisokon minden személyzeti tagnak saját szobája és fürdőszobája van, így a riasz­tások közötti időben is méltó körülmények között tudnak pihenni. A személyzeti tartózkodót gyakorlatilag egy ajtó választja el a fűtött hangártól, így a riasz­tást követően a felszállás is maximum három percen belül megtörténik, akár télen is. Ehhez képest a korábbi miskolci bázison például a helikopter nagyjából egy száz méterre lévő fűtetlen hangárban állt, ami a mihamarabbi bevetés folyamatát is lassította