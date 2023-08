Népszerűek a jobboldali tartalmak a közösségi médiában – mint lapunk is megírta, Orbán Viktor TikTok-profilja alig néhány nap alatt hatalmas sikert aratott –, azonban ezt a techcégek cenzorai láthatóan nem nézik jó szemmel. A múlt héten az egyik legnépszerűbb közösségi oldal, a Facebook letiltotta a Fidesz váci szervezetének hivatalos oldalát. „Kértünk a Facebooktól egy felülvizsgálatot ezzel kapcsolatban, illetve hogyha ez nem sikerül, akkor fogunk csinálni egy új Facebook-fiókot. Nyilvánvalóan nagyon fontos. Ugye az a furcsa, hogy ez a szájzárrendelet városában történt. Matkovich Ilona első intézkedése volt, hogy szájzárat rakott minden dolgozójára, minden alkalmazottjára. Tehát minden csak az ő engedélyével történhet” – mondta a Hír TV-nek Szádoczki Imre, a váci Fidesz elnöke.

Hadat üzentek a techcégek a jobboldalnak Fotó: Pexels

Szádoczki különösen felháborítónak nevezte a történteket, mert közelednek az önkormányzati választások, és a közösségi médiában is szeretnének minél több embert elérni a választási programjukkal. Emellett a múlt héten Gyurákovics Andrea fideszes képviselő a saját közösségimédia-oldalán adott hírt arról, hogy a Facebook eltávolította a Ferencvárosi Fidesz-oldalt. A képviselő nem hagyta szó nélkül az esetet, bejegyzésében a következő sorokat írta:

A Facebook-cenzúra ügyosztályán már elindult a 2024-es választási kampány, amelynek első áldozata a Ferencvárosi Fidesz Facebook-oldala…

Ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy valamelyik techóriás cenzúrázza a jobboldali tartalmakat. Emlékezetes, hogy idén márciusban a Face­book letiltotta Bayer Zsolt oldalát. – Valószínűsíthetően azért, mert mostanság nagyon sok poszt jelent meg, amelyben a Biden-kormányzatot és a Demokrata Pártot kritizálta a publicista – közölte akkor az adminisztrátor, aki lapunk publicistájának közösségi oldalát kezeli. Azt is elmondta, hogy már többször is szenvedtek el korlátozásokat, tíz, húsz, sőt harminc napra szólót is. Mostanában az oldal végig pirosban volt, amit azt jelenti, hogy a bejegyzések nem tetszettek a Facebooknak. Az adminisztrátor jelezte, hogy a tiltás ellen fellebbeztek a Facebooknál, ami sikeres volt, mivel még aznap ismét elérhetővé vált az oldal. Nem ez volt az első alkalom egyébként, hiszen Bayer Zsolt közösségi oldalát 2021-ben egyszer már ideig­lenesen korlátozták.