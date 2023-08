A közösségi médiában is népszerűbb a jobboldal

Rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert Orbán Viktor TikTok-fiókja. Mint arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök a múlt héten jelentette be, hogy immár a TikTokon is jelen lesz, majd egy bejegyzésében erdélyi fiatalokkal beszélgetett, akik többek között arról kérdezik, hogy miért nincs még fent az említett közösségi oldalon. A videó gyorsan végigfutott az interneten, mivel azt már 1,2 milliószor látták és csaknem 58 ezren kedvelték.

Megjegyzendő, hogy eközben már majdnem 76 ezer követője van Orbán Viktor TikTok-oldalának, és a bejegyzéseit összesen egymillióan lájkolták már.

A lépés nem számít szokatlannak a politikusok között, mivel többek között Emmanuel Macron francia elnök és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő is jelen van a platformon, de hazai példák is akadnak, mivel rendszeresen tölt fel tartalmakat a TikTokra Tuzson Bence újdonsült igazságügyi miniszter, valamint Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is. Orbán Viktor mellett Tuzson Bence bejegyzései is népszerűek, miután a posztjaira már 4,2 millió lájk érkezett, de Szentkirályi Alexandra TikTok-videóit is több mint kilencszázezren kedvelték.