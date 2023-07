Romba dől Karácsony magyarázkodása

Korábban az is kiderült, hogy az Action for Democracy honlapján egy ideig Karácsony Gergely mozgalma is szerepelt a támogatottak között, majd tévedésre hivatkozva levették onnan. Karácsony akkori zavaros magyarázkodása szerint lehetséges, hogy Korányiék összekeverték a szakmai és a pénzügyi támogatást, ezért szerepelhetett a mozgalom neve az AfD honlapján.