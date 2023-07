Karácsony Gergely székébe kerülhet a 99 Mozgalom botránya

– A baloldali szavazók sem hiszik el már Karácsony Gergelynek, hogy az úgynevezett adománygyűjtő dobozokba több százezer eurót, illetve fontot dobtak be mikroadományként. A botrány biztosan csökkenti Karácsony újraválasztási esélyeit

– mondta Kiszelly Zoltán arról, hogy a Nemzeti Információs Központ (NIK) nyilvánosságra hozta: a Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltségét segítő 99 Mozgalom összesen több mint ötszázmillió forint támogatást kapott. Az összeget ráadásul tizenkilenc részletben Perjés Gábor, a Párbeszéd II. kerületi képviselője fizette be, nagy részét nem is forintban, hanem valutában.

A politológus hangsúlyozta, hogy a 99 Mozgalomhoz eljuttatott félmilliárdos támogatásról érdekes módon elsőként Márki-Zay Péter beszélt már az ellenzéki miniszterelnök-jelölti előválasztás első fordulójában.

Szerinte ezért az a kérdés, hogy a botrány hol ér majd véget. A baloldali pártok ugyanis azt állítják, hogy nem volt tudomásuk sem a Karácsony, sem a Márki-Zay mozgalmának nyújtott támogatásokról, így nem is használták azokat.

– Amíg a többi pártról nem derül ki, hogy tudtak ezekről a pénzekről, akkor a vizes lepedő, a magyarázkodási kényszer elsősorban Karácsonyon, illetve Márki-Zay Péteren marad. Ha a főpolgármester nem tud magyarázatot adni arra, hogy honnan származnak az adományok, azt elsősorban Gyurcsány Ferencék használhatják ki, akik eddig is lebegtették, hogy beállnak-e mögé – mondta Kiszelly Zoltán, aki szerint a helyzetet kihasználva Gyurcsányék azokat a baloldali pártokat is gyengíthetik, akik az előválasztáson Dobrev Klára helyett Karácsony, majd Márki-Zay mögé álltak be.

– Gyurcsány Ferenc ugyanakkor mindenképpen a baloldal főnöke marad. Ha Karácsonynak sikerülne is kijönnie a botrányból, akkor a DK a fővárosi kerületek többségét akarja majd magának, mint 2019-ben. Ha pedig mégsem, akkor a DK megszabadul egy kirakatembertől, és jöhet a saját főpolgármester-jelöltje – összegzett Kiszelly Zoltán.

Mindeközben a többi baloldali párttal ellentétben a DK hosszan kommentálta a Szabad Európa portálnak a főpolgármester körül kialakult helyzetet. „Karácsony Gergely az elmúlt napokban tett nyilatkozataiban nem cáfolta, hogy valóban ötszázmillió forint felett kaptak támogatást az előválasztásra. Karácsony és a 99 Mozgalom az előválasztás során egyrészt ennél jóval kisebb összegről beszélt nyilvánosan, másrészt ígéretet tettek az adományozók személyének megnevezésére is. A támogatás összege most már elismerten a többszöröse a korábban bevallottnak, és az adományozók személye továbbra is ismeretlen” – írták Gyurcsány Ferencék, hangot adva azon kétségüknek, hogy „ez valóban magyarországi magányszemélyek tömegének mikroadománya volt-e”. Mivel a NIK szerint a források egy részét nemcsak Karácsony, hanem később Márki-Zay Péter kampányában is felhasználták, a DK szerint „az előválasztás mindkét fordulója kapcsán felmerül a kérdés, hogy az előválasztás valóban egyenlő esélyekkel zajlott-e, vagy egyes jelöltek ismeretlen forrásokból származó, nagy összegű adományokkal versenyelőnyre tettek szert”.

– Karácsony Gergely úgy tudná megnyugtatóan lezárni ezt az ügyet, ha korábbi ígéretének megfelelően valóban megnevezné a támogatást nyújtó személyeket, szervezeteket és az általuk nyújtott támogatás összegét – írta a Gyurcsány-párt.

