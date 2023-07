Újabb 123 milliós kérdés Karácsonyhoz

A 2022-es év határozottan jobban sikerült a mozgalomnak, noha addigra rég véget ért a baloldali előválasztás közös miniszterelnök-jelölti kampánya, Karácsony pedig vissza is lépett a jelöltségtől Márki-Zay Péter javára. Furcsaságok azonban itt is akadnak. A pénzügyi adatok szerint az egyesület 2022-ben 390 millió forintnyi bevételhez jutott, amit már adományként tüntettek fel a beszámolóban. Külön érdekesség, hogy itt már a 2021-es mintegy 263 millió forintot is adományként jegyzik, noha egy évvel korábban a támogatások rovatban szerepelt tetemes összeg. Mindenesetre 2022-ben a Perjés Gábor nevére bejegyzett egyesület kiadásként 367 millió forintot írt a dokumentumba, így elvileg az „adománygyűjtő dobozokban” 22,6 millió forint maradt.

Ha összevetjük a 99 Mozgalom pénzügyi beszámolóját a NIK jelentésével, akkor további százmillió forint eredete és sorsa vész homályba.

A NIK-féle dokumentum szerint ugyanis Perjés Gábor 2022-ben összesen 243,5 millió forintot fizetett ki Karácsony kampányára. A beszámoló szerint azonban 367,3 millió forintnyi „anyagi ráfordítás” történt, ami 123,8 millió forintnyi kérdést vet fel. Ha ebből levonjuk azt a 22,6 milliót, amit az egyesület tárgyévi eredményként feltüntetett, 101 millió forint sorsa továbbra is kérdéses. A pénzügyi beszámolók és az abban lévő érdekes számszaki eltérések miatt megkerestük mind Karácsony Gergelyt, mind Perjési Gábort, de lapzártánkig sem a főpolgármester, sem a Párbeszéd önkormányzati képviselője nem adott választ kérdéseinkre.