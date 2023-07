Dömötör Csaba: Válaszokat várunk Karácsony Gergely mozgalmának támogatásáról

Tordai Bence napirend előtt arról beszélt: már nem igaz az a mondás, miszerint a Fidesz lop, de legalább kormányoz.

A Párbeszéd képviselője szerint nem megy a kormányzás, ezt igazolja Varga Judit és Maruzsa Zoltán lemondása, a hadseregben zajló tisztogatás, a megszorításokat tartalmazó költségvetés, illetve hogy nem érkeznek meg az uniós források. Tordai Bence végül bírálta azt is, hogy a kormány nem készítette el határidőre a nemzeti energia- és klímatervet az Európai Biztottságnak. – Ez egyértelműen a kormányzat szégyene, a Fidesz zölpolitikája megbukott, közpolitikai értelemben önök elégtelent kapnak – zárta szavait Tordai.

Dömötör Csaba a válaszában úgy fogalmazott: hogy egy kormány milyen érdemjegyet kap, azt minden esetben a választók döntik el.

– Tavaly is így volt, meg is adták az érdemjegyet nekünk is, illetve önöknek is – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hangsúlyozta: a kormány elkötelezett a klímavédelem ügyében, így minden kötelezettségünknek eleget fogunk tenni.

– A cél az, hogy úgy mérsékeljük a környezetre nehezedő terheket, hogy közben nem rontjuk a magyar gazdaság versenyképességét, és nem teszünk sokkal nagyobb terheket a magyar családok vállára. Ez utóbbi egy olyan szempont, amellyel önök nem nagyon szoktak foglalkozni – mondta.

Dömötör arcpirítónak nevezte, hogy a baloldal úgy kéri számon a kormányon az uniós forrásokat, hogy ők maguk is elismerik: azok megérkezését szándékosan betartatlan feltételekhez kötik.

Az államtitkár végül kitért arra, hogy Karácsony Gergely egy nagyon csúnya ügybe keveredett vagy belekeverték.

Egy jelentés szerint félmilliárdot toltak Karácsony Gergely mozgalmába, pár alkalommal összesen 506 milliót, és az összeg jelentős részét külföldi valutában fizették be, illetve fizette be egyetlen ember, aki egy baloldali önkormányzati képviselő. Azt állítják, hogy adománygyűjtő ládikák tartalma jelent meg a számlákon. Hát persze, adománygyűjtő ládikát. Szóval itt valami nagyon nem stimmel, mert mennyire életszerű az vajon, hogy amikor már a legtöbb adományozás utalással történik, adománygyűjtő ládikákban gyűjtenek össze félmilliárdot javarészt külföldi valutában. Mennyire életszerű ez?

– kérdezte Dömötör Csaba. Mint fogalmazott, válaszokat várunk arra, hogy honnan van a félmilliárdos támogatás, és amíg ezek meg nem érkeznek, egyre erősebben él a gyanú, hogy egy jól kitervelt beavatkozási és pénzmosási akcióról van szó.

– Azt nem tudni, hogy honnan jött az összeg, de azt igen, hogy Budapest kasszája közben kiürült. Jó lenne, hogy ezzel kapcsolatban is adnának válaszokat – mondta Dömötör Csaba.

