Dan DriscollUkrajnaKijevbéketervTrumpRubio

Dan Driscoll baljós figyelmeztetése: Ukrajna vesztésre áll

Az Egyesült Államok hadseregért felelős államtitkára, Dan Driscoll múlt heti kijevi látogatása során figyelmeztette az ukrán vezetést: a harctéren álló erők hamarosan vereséget szenvedhetnek az orosz csapatokkal szemben. Az amerikai katonai diplomácia komor üzenetet közvetített, miközben bemutatták a Trump-adminisztráció által támogatott béketervet.

Sebők Barbara
2025. 11. 26. 10:35
Dan Driscoll baljós figyelmeztetése: Ukrajna vereségre áll Forrás: AFP
Az NBC News két, az ügyet ismerő forrása szerint Dan Driscoll világossá tette, hogy az oroszok fokozzák légitámadásaik intenzitását és képesek hosszú távon fenntartani a harcot. „Az ukrán helyzet idővel csak romlani fog, jobb most békét kötni, mint később még gyengébb pozícióba kerülni” – idézték a források az államtitkárt. További aggodalomra adott okot, hogy az amerikai védelmi ipar nem tudná hosszú távon ellátni Ukrajnát a szükséges fegyverekkel és légvédelmi rendszerekkel.

Dan Driscoll baljós figyelmeztetése: Ukrajna vereségre áll. Fotó: AFP

A Driscoll által átadott béketerv az ukrán vezetésnek sokkoló volt. A javaslat Oroszország egyes követeléseit tartalmazta, és jelentős engedményeket követelt Kijevtől, miközben az amerikai delegáció azt sugallta: „Vesztésre álltok, el kell fogadnotok az egyezséget.”

Ukrajna elutasította a terv aláírását, és azóta a dokumentumot jelentősen átdolgozták.

Donald Trump a közösségi médiában jelezte, hogy a béketervet finomították, és csak néhány ponton vannak nézeteltérések. 

Csak akkor találkozom Zelenszkij és Putyin elnökkel, ha a háború befejezéséről szóló megállapodás végleges

– írta Trump, miközben Rubio és Driscoll az ukránokkal folytatott tárgyalások során módosításokat vittek át a terven. A diplomáciai manőverek az amerikai sajtóban kiszivárgott 28 pontos béketerv nyomán kezdődtek. 

A terv – amelyet a miami találkozón az amerikai és orosz tárgyalók dolgoztak ki – az ukrán területek átadását, katonai képességeinek csökkentését és a NATO-csatlakozásról való lemondást írta elő.

 

Szokatlan volt, hogy a terv bemutatására nem diplomata, hanem a hadsereg államtitkára, Driscoll kapott felhatalmazást. Korábbi látogatásai során dróntechnológiai megbeszéléseket folytatott Ukrajnában, de most az amerikai béketerv átadásának felelőse lett. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök komoly kétségeket fogalmazott meg, ám nem zárta ki a diplomáciai tárgyalásokat. 

A tervet a hétvégén Genfben tovább finomították, eltávolítva az ukránok számára legproblémásabb elemeket. Moszkva viszont óvatosságra int. Lavrov orosz külügyminiszter jelezte, hogy a Kreml elutasíthatja a javaslatot, hivatkozva az alaszkai csúcstalálkozón Trump és Putyin között korábban elért megállapodására. 

 

Borítókép: Egyesült Államok hadseregének államtitkára, Dan Driscoll (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

