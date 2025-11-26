Dan Driscoll baljós figyelmeztetése: Ukrajna vesztésre áll

Az NBC News két, az ügyet ismerő forrása szerint Dan Driscoll világossá tette, hogy az oroszok fokozzák légitámadásaik intenzitását és képesek hosszú távon fenntartani a harcot. „Az ukrán helyzet idővel csak romlani fog, jobb most békét kötni, mint később még gyengébb pozícióba kerülni” – idézték a források az államtitkárt. További aggodalomra adott okot, hogy az amerikai védelmi ipar nem tudná hosszú távon ellátni Ukrajnát a szükséges fegyverekkel és légvédelmi rendszerekkel.

Dan Driscoll baljós figyelmeztetése: Ukrajna vereségre áll. Fotó: AFP

A Driscoll által átadott béketerv az ukrán vezetésnek sokkoló volt. A javaslat Oroszország egyes követeléseit tartalmazta, és jelentős engedményeket követelt Kijevtől, miközben az amerikai delegáció azt sugallta: „Vesztésre álltok, el kell fogadnotok az egyezséget.”

Ukrajna elutasította a terv aláírását, és azóta a dokumentumot jelentősen átdolgozták.