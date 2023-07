Mit keresett Korányi a 99 Mozgalom kampányeseményén? + videó

Karácsony korábbi városdiplomáciai főtanácsadója az utóbbi hónapokban azért került a figyelem középpontjába, mert az általa működtetett Action for Democray nevű szervezeten keresztül érkeztek külföldről pénzek a kampányidőszakban a magyar ellenzékhez. Az Action for Democracy honlapján ráadásul egy ideig Karácsony Gergely mozgalma is szerepelt a támogatottak között, majd tévedésre hivatkozva eltüntették azt onnan.

A főpolgármester többször is hangoztatta, hogy Korányi az ő mozgalmának nem gyűjtött pénzt, illetve, hogy a miniszterelnök-jelölti kampányába nem kerültek külföldi adományok.

Így viszont felvetődik a kérdés: mit keresett Kormányi a 99 Mozgalom 2021 szeptemberi rendezvényén, s miért hallgatta úgy Karácsony színpadi szövegét, mint egy kampányember?

Megjegyzendő: az esemény jelentős volt, az előválasztás egy nappal később vette kezdetét.

Érdemes felidézni: a Nemzeti Információs Központ nyilvánosságra hozott jelentéséből az derült ki, hogy egy párbeszédes politikus, Perjés Gábor, tizenkilenc részletben, több mint ötszázmilliót fizetett be a 99 Mozgalom számlájára, forintban, fontban és euróban.