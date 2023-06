Tuzson Bence lesz Magyarország következő igazságügyi minisztere

Orbán Viktor miniszterelnök tudomásul vette Varga Judit igazságügyi miniszter lemondási szándékát – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szerdán.

Hozzátette: a kormányfő az igazságügyi miniszteri tisztségre Tuzson Bencét, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkárát jelöli.

Ismert, Varga Judit lapunknak adott interjújában jelentette be, hogy július 31-ével lemond igazságügyi miniszteri pozíciójáról, hogy az egy év múlva esedékes EP-választások kampányára koncentrálhasson. Azt is mi írtuk meg elsőként, hogy a 2024-es választásokon Varga Judit vezetheti a kormánypártok választási listáját, erről egyébként a Fidesz vezetésének is döntenie kell még.