Tuzson Bence reagált Orbán Viktor felkérésére

„Miniszterelnök úrtól azt a rendkívül megtisztelő feladatot kaptam, hogy augusztus 1-től igazságügyi miniszterként támogassam a magyar kormány munkáját. Minden erőmmel azon leszek, hogy új megbízatásomban a kormány tagjaként a magyar emberek biztonságát, mindennapi életét szolgáljam” – fogalmazott a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben Tuzson Bence, miután Orbán Viktor sajtófőnökén keresztül közölte, hogy őt jelöli Varga Judit helyére a kormányában.

Ismert: Varga Judit a lapunknak adott interjúban jelentette be, hogy július 31-ével lemond igazságügyi miniszteri pozíciójáról, hogy az egy év múlva esedékes EP-választások kampányára koncentrálhasson. Azt is mi írtuk meg elsőként, hogy a 2024-es választásokon Varga Judit vezetheti a kormánypártok választási listáját, erről egyébként a Fidesz vezetésének is döntenie kell még.

Varga Judit miniszter asszonynak ezúton is köszönöm az elmúlt évek páratlan, példaértékű munkáját, amelyet a magyar emberek érdekében végzett fáradhatatlanul. Az új megbízatásához ezúton is szívből gratulálok, munkájához nagyon sok sikert kívánok

– fogalmazott a leendő tárcavezető hivatali elődjét méltatva.

Borítókép: Tuzson Bence (Forrás: Facebook)