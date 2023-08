Nem teljesen világos, hogy miért szorulnak rá a szeptemberi diák- és tanártüntetéseket szervező csoportok a pénzgyűjtésre, hiszen ezeknek a rendezvényeknek az egyik fő támogatója és közreműködője a Facebook-bejegyzései alapján az a Civil Kollégium Alapítvány (CKA), amely a második legtöbb pénzzel támogatott Soros-szervezet Magyarországon.

Az Átlátszó.hu gyűjtése alapján ez a szervezet mintegy 2,5 millió dollárt, azaz majdnem egymilliárd forintot kapott a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól (Open Society Foundations).

A CKA mintegy tíz éve még a Fidesz-székházra támadó Hallgatói Hálózatot „koordinálta”. Később „a 2022-es választás tisztaságáért, a választók felvilágosításáért” úgynevezett Tiszta szavazás kampányt indított a szintén Soros-hálózatba tartozó TASZ-szal, a Political Capitallel és a balliberális előválasztást lebonyolító aHanggal. Utóbbi alapítóinak egyike egyébként nem más, mint Varga Máté, a Civil Kollégium Alapítvány elnöke. Tehát a második legnagyobb forrást az elmúlt években az a szervezet kapta, amelyiknek elnöke egyben a balliberális előválasztásért is felelt, miközben megpróbálja fellázítani a diákságot a kormány ellen.

A szervezet ugyanis régóta foglalkozik úgynevezett közösségépítés címén kormányellenes fiatal aktivisták képzésével. Már 2017–2018-ban feltűnt, hogy polgári engedetlenségi képzést tartottak titokban radikális aktivistáknak a kunbábonyi központjukban. A résztvevők egyebek között azt is megtanulhatták, hogyan provokálhatnak ki rendőrségi beavatkozást, vagy miként viselkedjenek egy intézményfoglalás alkalmával.

A kurzusokat olyan tapasztalt tüntetők vezetésével tartották, mint amilyen a Fidesz Lendvay utcai székházának 2013-as elfoglalásában részt vevő Misetics Bálint és Kalocsai Kinga Regina, vagy a Sándor-palotát festékesflakonnal megdobáló Gulyás Márton. Az álcivil tréningek arra is kitértek, miként lehet provokálni a rendőröket, hogy látványosan beavatkozzanak. Az előadásaik jellemzően arról szóltak, hogyan lehet a törvényesség határán egyensúlyozva, a passzív ellenállás és az erőszakmentes provokáció eszközével elérni, hogy a rendőrség nekimenjen egy-egy demonstrációnak. Ez az „oktatók" szerint azért fontos, mert óriási médiafelületet biztosít az adott eseménynek, és növelheti a lakosság szimpátiáját mind a szervezők, mind pedig az általuk képviselt ügy irányában. A tréningnek egyfajta szerepjáték is a része volt, ennek keretében elpróbálták, begyakorolták, hogyan kell viselkedni a rendőrökkel a megmozdulások alatt, valamint hatósági intézkedés közben.

Kurzusokat tartott a Civil Kollégium Alapítvány rendezvényén Gulyás Márton is

A CKA önmeghatározása szerint

„a cselekedni kívánó állampolgárok és önszerveződő közösségek segítő-fejlesztő szervezete, valamint a közösségi munka akkreditált intézménye”.

Mint ilyen, különféle programokkal, köztük közösségszervező képzésekkel támogatja más civil társulások működését. Korábban Ellenállás, engedetlenség – Erőszak nélkül? címmel vitaestet is rendeztek. Az eseményt a Karácsony Gergely-féle Párbeszéd által 2014-ben létrehozott Megújuló Magyarországért Alapítvány hirdette meg, az előadó pedig Maciej Bartkowski, az amerikai International Center on Nonviolent Conflict munkatársa volt. Bartkowski az erőszakmentes megmozdulások sikerességéről beszélt hallgatóságának, majd reményét fejezte ki, hogy hamarosan budapesti példákat is felhozhat e témában.

Az előadást követő kerekasztal-beszélgetéshez a már fent említett Misetics Bálint, Karácsony Gergely jelenlegi tanácsadója is csatlakozott, és a polgári engedetlenségi mozgalmak bázisának kiszélesítését, az úgynevezett nem kormányzati szervezetek és a szakszervezetek bevonását szorgalmazta.

A szakszervezetek közül azóta a legaktívabban a Pedagógusok Demokratikus Szervezete (PDSZ) csatlakozott a demonstrációkhoz, amely újabban szivárványos logóval is hirdeti magát. A CKA most azt közölte többek között a Facebook-oldalán, hogy a szeptemberre tervezett diák- és tanártüntetések sikere és kiterjesztése érdekében országjárásra indul az Egységes Diákfront – Budapest, a Dialógus az Oktatásért és a Civil Bázis hogy „elvigyék a gondolatokat, eszméket" az ország minden szegletébe. És ebben a Civil Kollégium Alapítvány is segíti őket.

Borítókép: A Civil Kollégium Alapítvány tagjai a köznevelési törvény elleni tüntetésen / Fotó: Facebook