Milliókat tehet zsebre a ki nem vett szabadságai után a pécsi polgármester

A portál cikke szerint Pécs baloldali polgármestere 2023 első felében is mindössze négy napot volt szabadságon, holott az év elején közel kéthetes szabadságról adott előzetes tájékoztatást, amit júniusig kellett volna kivennie. A polgármesternek egyébként évente harminckilenc nap jár, Péterffy Attila pedig idén negyvenhetet tervezett kihasználni. De ha még így is történne, akkor is maradna neki nagyjából nyolcvannapnyi „beragadt” pihenőnap.