Szezonnyitó előadást tart ma Orbán Viktor a Tranziton. A miniszterelnök utoljára 2012-ben szólalt fel a jobboldali politikai közösség egyik legfontosabb, hagyományos rendezvényén.

A miniszterelnököt Bohár Dániel, a Megafon munkatársa kérdezi majd, a 17.30-kor kezdődő eseményt

a Magyar Nemzet is élőben tudósítja.

A kormányfő ma reggel a Kossuth rádiónak adott interjúban arról beszélt: augusztus lehet az a hónap, amikor fordulat következhet be abban, hogy a bérek növekedése magasabb lesz, mint az infláció. A miniszterelnök elmondta, hogy míg 2023 az infláció letörésének éve volt, 2024 a gazdasági növekedés újraindításának éve lesz. Szót ejtett arról is, hogy a jövőben továbbra is mindent megtesznek a rezsicsökkentésért. A múlt heti diplomáciai nagyüzemről szólva jelezte, hogy ha nincs energia, megáll az ország, a gazdaság, az élet, ezért energiabiztonságra van szükség.

