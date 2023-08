Szellemház borzolja a kedélyeket Józsefvárosban, játszótér is van mellette

A ház főbejárata sincs sokkal jobb állapotban, amit a szél vagy – a lakók szerint inkább – valaki kitépett a helyéről, és két hete lóg rá a járdára. Beszámolnak arról is, hogy a váratlanul lepottyanó deszkák miatt a Koszorú utca 17. előtt közlekedő gyalogosok évek óta kerülgetik a házat, mert a lakatlan épület balesetveszélyes, állításuk szerint az önkormányzat nem tesz semmit.

Megjegyzik továbbá, hogy az ingatlan korábban már kigyulladt, sőt, előfordult az is, hogy illegális beköltözőket is elvitt onnan a rendőrség. Érdekesség az ügyben, hogy a szellemház szomszédságában az önkormányzat intézménye, a Biztos Kezdet Gyerekház játszóudvara van, emellett a közelben idősek klubja és más közcélú önkormányzati intézmény, így a Családok Átmeneti Otthona is megtalálható.