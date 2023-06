Veszélyben a gyermekek, valaki antidepresszánsokat szórt szét az egyik budapesti játszótéren

Nagy mennyiségű, gyermekekre veszélyes gyógyszert szórtak szét egy újpalotai játszótéren, amelyre egy gyerek talált rá játék közben – adta hírül a Metropol. A lap azt írja, a szülők attól tartanak, hogy valaki direkt rakta oda a tablettákat.

Nem ez az első eset, hogy gyógyszereket találtak a játszótéren.

A Kontyfa utcai játszótéren két egymást követő napon is gyógyszerekre bukkantak a gyerekek, és ez még nem minden, ugyanis pár hete ugyanebben a kerületben, a Hartyán játszótéren is ugyanilyen gyanús gyógyszereket találtak. A szülők attól félnek, hogy a gyermekeik cukorkának nézik a színes tablettákat és megeszik őket, ezért nem is igazán merik leengedni őket a játszótérre.