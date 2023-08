Az elmúlt másfél évben több mint egymillióan érkeztek Magyarországra, köztük több ezer gyermek is. A gyerekeket mindenben segítik, ilyen táborok megszervezését is támogatva

– emelte ki az államtitkár.

Pál Norbert, az orosz–ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztos elmondta, a most érkezett gyerekek mellett ötszáz ukrán és nyolcszáz kárpátaljai magyar gyereket is táboroztattak a balatoni Erzsébet-táborokban. Emellett a magyar kormány számos más módon is segít Ukrajnának, minden hazánkba menekülőt ellát és elszállásol – fűzte hozzá.