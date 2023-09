Az utóbbi napokban a külföldről pénzelt blogoldal azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy emberi méltóságában alázták és szégyenítették meg Gábor Lászlót, az Origó főszerkesztőjét, amikor előnytelen lesifotókat tettek róla közzé, magánéletét kiteregetve. Mint arról lapunk is beszámolt, a balliberális blog cselekedetét elítélte a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) is. Ők megdöbbenve tapasztalták, hogy a baloldali sajtótermékek már a saját maguk által fennen hirdetett elveket is megtagadva a testszégyenítéstől, a sunyi lesifotózástól és a magánéletben való vájkálástól sem riadnak vissza a nyilvánvalóan megrendelésre készült cikkeik megírása során. Mint fogalmaztak,

szövetségünket örömmel tölti el, hogy a 444-nél, valamint az azt kiadó Magyar Jeti Zrt. igazgatóságában mindenki tökéletes testalkattal bír, de úgy gondoljuk, ennek nincs befolyása arra, hogy milyen szakmai munkát végeznek. Hisszük ugyanis, hogy sem a testalkat, sem a magánélet nem képezheti szakmai kritika alapját sem a 444-nél, sem sehol a magyar sajtóban.

Kitértek arra is, hogy a nemrég felröppent hírek szerint egy „toxikusan zaklató magatartást” tanúsító vezető miatt távozott több munkatárs a 444-től.

Elítélte a történteket Lovas Dániel, a Magyar Újságírók Közösségének (MÚK) elnöke, aki úgy vélekedett: a 444 Gábor Lászlóról szóló, mélyen színvonal alatti cikke a hírportált minősíti.