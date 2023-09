Behálóznák a diákokat is a kommunisták

A Marx Tőkéjét dicsérő, Trockij – mint a XX. század egyik legnagyobb marxistája – haláláról megemlékező, a 150 évvel ezelőtt a világ proletárjait forradalomra hívó Kommunista Kiáltványt éltető, a Budapest Pride-on résztvevő

szélsőbaloldali Fáklya Mozgalom is – feltehetően az úgynevezett „munkás-diák szolidaritás” jegyében – részt vett a pénteki tanár-diák tüntetésen.

„Gondoljunk csak a szakszervezetekre vagy sztrájkbizottságokra, amiknek létrejöttére a munkásosztály tőke általi kizsákmányolása és rossz körülményei adtak okot, ezeket hagyományosan maguk a munkások szervezték meg, és az ő érdekük képviselésére léteznek, szemben a gazdasági-politikai elit érdekeinek képviselőivel” – írta a magát a nemzetközi marxista irányzat magyar csoportjának nevező politikai irányzat közösségi oldalán amellett érvelve, miért is vettek részt a demonstráción.

A magát vörös blokként megnevező tömörülés kommunista retorikája szerint, nem megtagadva Marx és Engels tanait, „a munkásmozgalmak a szakszervezetekkel karöltve, évszázadok alatt, rengeteg tüntetés, munkabeszüntetés, és azok miatti retorzió árán harcolták ki azokat a munkajogokat, amiket most maguktól értetődőnek veszünk, mint a nyolcórás munkanap, a szabad hétvége, a túlórák kifizetése vagy a minimálbérre vonatkozó szabályok”.

Miként arról lapunk is beszámolt, a Fáklya nevű marxista szervezet mellett az International Marxist Tendency is jelen volt, amelyet Ted Grant trockista politikai teoretikus és támogatói alapítottak 1992-ben. A szervezetnek még egy In Defence of Marxism (a marxizmus védelmében) nevezetű weboldala is van. Ezek a szervezetek alapvető feladatuknak tekintik a polgári, tőkés társadalmak felszámolását, ugyanis szerintük az a kizsákmányolásra, az alsóbb osztályok elnyomására épül. A Fáklya nevezetű, szélsőbaloldali, kommunista szervezet szórólapján a következő szöveg olvasható: