A Mandiner munkatársai által a hétvégi diáktüntetéseken készített felvételek tanúsága szerint a 700–800 fős tömegben kommunista szervezetek képviselői, aktivistái is felbukkantak.

Ezek a kommunista szervezetek alapvető feladatuknak tekintik a polgári, tőkés társadalmak felszámolását. Fotó: Mandiner

Mint korábban beszámoltuk róla: diáktüntetést szerveztek szeptember 15-re, a demokrácia nemzetközi világnapjára oktatási szervezetek. A tüntetéshez más balliberális szervezetek, ügyek mozgalmai is becsatlakoztak, a rendezvényen megjelent Karácsony Gergely, Pankotai Lili és Hadházy Ákos is. A megmozdulást az Egységes Diákfront szervezte, majd csatlakozott hozzájuk a Civil Bázis, PDSZ, Fridays For Future, MKKSZ, Miután Felmondtam, Roma Parlament, Új Roma Innovációs Alapítvány, Igazgyöngy Alapítvány, Nyomtassteis, Padtársak, Oktatással a Demokráciáért Alapítvány, Országos Dialógus.

Kommunistákkal vonult a baloldal

A Fáklya nevű marxista szervezet mellett az International Marxist Tendency is jelen volt, amelyet Ted Grant trockista politikai teoretikus és támogatói alapítottak 1992-ben. A szervezet még egy In defence of marxism (a marxizmus védelmében) nevezetű weboldallal is rendelkezik. Ezek a szervezetek alapvető feladatuknak tekintik a polgári, tőkés társadalmak felszámolását, ugyanis szerintük az a kizsákmányolásra, az alsóbb osztályok elnyomására épül. A Fáklya elnevezésű kommunista szervezet szórólapján a következő szöveg olvasható:

Nekünk, diákoknak és tanároknak össze kell fognunk, hogy közös ellenségünket, az oktatási rendszert tönkretevő tőkés rendszert megdöntsük.

Becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül százmillióra tehető a kommunizmus áldozatainak száma a világon. Ennek fényében nemcsak kifejezetten visszatetsző, de már-már érthetetlen is, hogy a kommunizmus eszméit hirdető szervezetek is megjelennek egy (no pláne: a politikától elvileg független) diáktüntetésen. Érdekes összefüggés, hogy a Fáklya nevű marxista szervezet néhány hónappal a tüntetés előtt tartotta meg első, nagyobb magyarországi rendezvényét Budapesten. A weboldalon az eseményről azt írták: ez a rendezvény fontos áttörés a marxizmus magyarországi erői számára.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mandiner)