Elszaporodtak a lódarazsak, erőteljes rajzás kezdődött

Senki se próbáljon önhatalmúlag fellépni a fészküket féltő darázskolónia ellen, akár egyetlen rovar csípése halálos lehet. Ez a legfontosabb tanács a nyár végi, ősz eleji darázsrajzás kapcsán. Ha fészket észlelnek, azonnal értesítsék a szakembereket, akik szakszerűen elvégzik az irtást, megölik a királynőt is. Az augusztus végi forróságban olyannyira berobbant a darazsak rajzása, hogy akár több nappal előre szükséges időpontot foglalni rovarirtásra, így ha azt érzékeljük, hogy a megszokottnál több darázs van a közelünkben, nem érdemes várni a segítség kérésével.

Lapunk egy rovarirtással foglalkozó szakember véleményét kérte ki, aki elmondta: a változékony, hűvösebb nyár miatt augusztus közepétől érzékelhető a darazsak kellemetlen jelenléte. Mivel a nyár jórészben hűvösebb időjárású volt, a rajzás csak augusztusban indult be igazán, ezért az elmúlt hetekben úgy érzékelhették az emberek, mintha idén több fekete-sárga csíkos rovar lenne, de nem így van.

A szakember kiemelte: tapasztalataik szerint amiből valóban több van idén, az a lódarázs. A három–öt centiméteres rovarok csípése rendkívül nagy fájdalommal jár, és hosszabb ideig tart a gyógyulási folyamat. Az allergiásoknak fokozottabban ügyelni kell a lódarazsak jelenlétére, ami ugyan Európában már megszokott, de idén megjelent az ázsiai lódarázs Magyarországon is. Az ázsiai lódarázs főként a méhekre jelent veszélyt, de a csípése ugyanúgy veszélyes az allergiás betegekre, extrém esetben fulladást is okozhat. Kisebb termetű, mint az európai lódarázs, és jóval sötétebb színezetű. A feje és a tor is fekete, a potroh hátlemezei is jóval sötétebbek.

Csökkentsük a darazsak számát a ház körül

Amiről kevesen tudnak: tavasszal egy megelőző irtással kilencven százalékkal csökkenthető a ház körüli darazsak fészkelése, előfordulása.

– A megelőző irtást május környékén végezzük, teljeskörűen körbefújjuk a házat, a padlást, a tetőt és a lécek közötti bejáratokat. Ez a leghatékonyabb megelőzési módszer a darazsak ellen – mondta el a szakember, aki hangsúlyozta: a darazsak esetében a gyérítés nem elég, a fészket kell elpusztítani és a királynőt megölni. Különben a királynő továbbra is rakja a petéket, újabb kolónia jön létre.

A szakember a csapdázást is ajánlotta májustól, ám ott sem mindegy, melyik módszerrel élünk. A hagyományos eljárások, mint a cukros víz és a sör csak gyéríti a darazsakat. Hatékonyabbak a speciális folyadékkal ellátott csapdák, ezek jobban vonzzák a darazsakat.

– Ha május környékén helyezünk ki csapdákat, jó eséllyel a királynőt is be lehet fogni. Mindenképpen megjegyzendő, hogy a királynő nem mozdul ki a fészekből, ezért ott kell kiirtani – szögezte le az általunk megkérdezett cég szakembere. Kitért arra is, hogy tíz fok alatti hőmérsékleten már elpusztulnak a darazsak, így kiürülnek a fészkek, csak a királynő telel át. Ilyenkor veszélytelen a fészek elpusztítása, ilyenkor érdemes megtalálni azokat. A rejtett fészkek a szigetelésekben ebből a szempontból nagyobb problémát okoznak.

A szakember azt is megjegyezte: a kereskedelemben kapható irtószerek hatása gyengébb, az álkasok felszerelése csak népvakítás. A végleges megoldást a királynő elpusztítása hozhatja el, ellenkező esetben a rajzás 25 fokos hőmérséklet felett megkezdődik.

