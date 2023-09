Gyurcsányék is adományokat gyűjtenek, de forintban

Adománygyűjtésbe kezd a Gyurcsány-párt is, hogy többek között ebből finanszírozzák a vidéki kampánykörútjaikat – vallotta be Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa egy szerdai háttérbeszélgetésen. A DK ügyvezető alelnöke bejelentette: ősszel országjárásba kezdenek, ezzel párhuzamosan a párt egy kitelepüléssorozatot is indít.

Molnár egyben némileg Karácsony Gergelynek is megfogalmazott egy burkolt üzenetet, hiszen leszögezte, a pénzt kifejezetten Magyarországon, magyarországi emberektől, forintban fogják összekalapozni adománygyűjtő ládákban.

Molnár Csaba elmondta: pénteken kezdődik és várhatóan december közepéig tart Dobrev Klára, a DK árnyék-miniszterelnökének programajánlat-bemutató országjárása. Az első, budapesti rendezvényen az EP-képviselő általánosságban beszél majd az ország problémáiról, a későbbi állomásokon a szakpolitikai témákat veszik végig – tette hozzá.

Az ügyvezető alelnök azt is bejelentette, hogy mind a 106 választókörzetet érintő utcai kitelepüléssorozatba kezdenek október 2. és november 19. között. Ennek során a DK által készített kiadványt is terjesztenek majd, amit egymillió példányban nyomtatnak ki. A kitelepüléssorozattal párhuzamosan a párt politikusai is országjárásra indulnak. Molnár Csaba hangsúlyozta, hogy tavaly óta a DK politikája világosan és egyértelműen vidékfókuszú, mert

választást nyerni Magyarországon ott kell.

Azt is elmondta, kommunikálnak más pártokkal, mert bár a DK az EP-választáson önállóan akar indulni, az önkormányzati választáson azonban más pártokkal közösen.

A DK vidékieket meggyőzni kívánó kampánykörútja azért is fontos lehet Gyurcsányéknak, mert az előző választást megelőzően folyamatosan a vidékieket pocskondiázta a baloldal, így vissza szeretnék szerezni az ellenzék renoméját a falusi emberek körében.

Október 23-i ellenzéki gyűlés. Fotó: Kurucz Árpád

Mint ismert, Márki-Zay Péter, a baloldal közös bukott miniszterelnök-jelöltje a migráció kapcsán például úgy fogalmazott, hogy

szerencsétlen, megtévesztett, tájékozatlan vagy ostoba emberek

szavaznak a Fideszre, akik jellemzően vidékiek.

Aztán a dehonesztáló kijelentéseit úgy próbálta meg korrigálni, hogy azt mondta: