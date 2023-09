Így törlesztenek a fogvatartottak a társadalomnak

A tököli börtön elítéltjeinek jóvoltából újult meg a Ráckevei Kistérség több intézménye – erről küldött közleményt lapunknak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) kommunikációs főosztálya. Mint írták, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai nyáron sem tétlenkedtek: négy ráckevei óvodaépület és a bölcsőde belső terei, illetve a tököli Weöres Sándor Általános Iskola öt tanterme újult meg a fogvatartottak munkájának köszönhetően.

A fogvatartottak hasznos munkát végeztek

– Az intézet és a helyi önkormányzatok együttműködése tette lehetővé ezt az egyedülálló jóvátételi programot, amely értékteremtő eredményével a fogvatartottak reintegrációját és a térség fejlődését is szolgálja. A szaktudással, szakképesítéssel is rendelkező fogvatartottak a megfelelő biztonsági szabályok betartása és folyamatos felügyelet mellett, jóvátételi munkában összesen 681 munkaórában dolgoztak az intézményekben, így munkájuk nemcsak az óvodások, iskolások környezetét tette szebbé, hanem szabadulásuk utáni visszailleszkedésüket is elősegítette – emelték ki a közleményben.

Enyhíthetik az okozott károkat

A BVOP kommunikációs főosztálya emlékeztetett arra, hogy a helyreállító, jóvátételi gyakorlatok alkalmazása hazánkban a 2000-es évektől terjedt el, és mára minden hazai büntetés-végrehajtási intézetben jelen van. Mint kifejtették, a fogvatartottaknak önkéntes döntésük alapján lehetőségük van arra, hogy a többcélú jóvátételi programban enyhítsék az általuk okozott kárt.

Elsődlegesen az a cél, hogy a fogvatartottak szembenézzenek a bűncselekmény okozásával, illetve annak következményével, és elősegítsék a felelősségvállalást.

Cél az is, hogy bizonyítsák a helyi közösségi értékek és érdekek melletti elköteleződést, másodsorban pedig elősegítsék a közösség részéről a társadalmi beilleszkedést a jóvátétel elfogadásával.

– Az elítéltek szívesen vállalják a munkát, segít nekik abban, hogy a társadalom hasznos tagjának érezzék magukat, hogy csökkenjen a bűncselekményük miatt a társadalom irányába érzett szégyenérzet, bűntudat, nem utolsósorban pedig változatosságot is hoz a bezárva töltött mindennapokba a kinti munka. Az önkéntes jelentkezők száma szinte mindig meghaladja a meghatározott létszámot, azonban természetesen csak az vehet részt benne, aki bűncselekménye, személyisége, addigi munkavégzése alapján megbízható, nem jelent kockázatot a kültéri munkáltatásban való részvétele – mutattak rá.

Irodalmi és zenés programokat is tartanak

A BVOP felhívta a figyelmet arra, hogy a külső helyszínen végrehajtott jóvátételi események közül leginkább a felújítási, állagmegóvási munkálatok gyakoriak, de ide tartoznak a településtisztasági programok is, jellemzően parkgondozás, szemétszedés. A fogvatartottak egyre gyakrabban tartanak irodalmi, zenés előadásokat és művészeti kiállításokat, jellemzően szociális és oktatási intézményeknek.

A bv-intézetek falain belül is zajlanak jóvátételi tevékenységek, amelyeknek legjellemzőbb formája a prevenciós előadásokon túl a fogvatartottak által készített ajándéktárgyak, és egyéb, általuk készített felajánlások elkészítése, de megjelenik az adománygyűjtések szervezése is

– tették hozzá.

