Marad a vigasztalan idő, kiadták a citromsárga riasztást + videó

Kisebb-nagyobb megszakításokkal, de továbbra is többfelé várható eső, záporeső. A Dunától keletre zivatarok is kialakulhatnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken, az északkeleti járásokban és a nyugati tájakon

a széllökések sebessége meghaladhatja az óránként 70 kilométeres erősséget is

– tájékoztatott a katasztrófavédelem. Arról is beszámoltak, hogy továbbra is érvényben van a zivatarok kialakulásának veszélye miatt kiadott elsőfokú, citromsárga riasztás. Az érintett északkeleti területeken elsődleges veszélyforrást jelent a villámlás, emellett esetenként megerősödhet a szél és jégeső is előfordulhat.

Figyelmeztető előrejelzést adtak ki az ország több mint felére, több hullámban alakulhatnak ki délről észak felé mozgó zivatarok. Előfordulásukra a Dunától keletre lehet számítani, hozzájuk felhőszakadás, viharos széllökés és jégeső társulhat.

Forrás: Met.hu

Éjfélig területi átlagban nagy mennyiségű csapadékra van kilátás. A legtöbb eső a középső megyékben és az Alföldön várható, ahol a lehulló csapadék mennyisége általában 15 és 30 milliméter közé becsülhető, de lokálisan ennél jóval több (akár 50 milliméter) is hullhat.

Elsősorban az ország középső harmadában további jelentős mennyiség is hullhat. Az északias szél többfelé megerősödik, északnyugaton és északkeleten viharossá fokozódhat.

A csúcshőmérséklet 15 és 26 Celsius-fok között várható. A 20 foknál magasabb értékeket elsősorban a keleti, északkeleti megyékben mérhetjük. Késő estére 13 és 19 Celsius-fok közé hűl le a levegő.