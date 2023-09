Online kérdőív segíti a gyerekek képességfejlesztését

Közlése szerint legfrissebb munkájuk egy kisgyermeket nevelőknek és óvodapedagógusoknak kifejlesztett online kérdőív, amely 0–4, illetve 2,5–7 éves kor között hat funkcióterületen – motoros készségek, kommunikáció, önállóság, kognitív készségek, társas kapcsolatok, tanulási képességek – méri a gyerekek fejlettségét.

– A kérdőívek hiteles, validált, sztenderdizált mérőeszközök, amelyek amellett, hogy felhasználóbarátak, illeszkednek a pedagógiai gyakorlathoz és a védőnők által használt szülői kérdőívekhez is

– mondta Kereki Judit.

Ismertetése szerint a kérdőívek a Gyermekút.hu oldalon találhatók, elérésükhöz először az intézményvezetőnek, majd a dolgozóknak is regisztrálni kell, hogy ők is hozzáférhessenek a kérdőívekhez. A beérkező adatokat kutatási célokra is fel tudják majd használni, elemzéseket tudnak készíteni, amelyek segítséget jelenthetnek a szakpolitikának is – jegyezte meg a szakmai vezető.

Szuromi-Kovács Ágnes, a Gyermekút Módszertani Központot működtető Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője a sajtótájékoztatóra küldött üzenetében hangsúlyozta, hogy az intézmény elkötelezett a kisgyerekek, különösen az eltérő, megkésett fejlődésű gyerekek és a velük foglalkozó felnőttek segítése iránt, hiszen